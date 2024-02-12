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الإثنين 12 شباط 2024
1:53 م
الأمير علي نائبا للملك
الأمير علي بن الحسين - (أرشيفية)
أدى سمو الأمير علي بن الحسين، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة. (بترا)
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الأمير علي
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