الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الأمير علي نائبا للملك

الأمير علي بن الحسين - (أرشيفية)
الأمير علي بن الحسين - (أرشيفية)
أدى سمو الأمير علي بن الحسين، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة. (بترا)اضافة اعلان
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