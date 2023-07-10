الإثنين 10 تموز 2023
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الأمير فيصل بن الحسين نائبا للملك

الأمير فيصل بن الحسين
الأمير فيصل
أدى سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.-(بترا)اضافة اعلان
مدينة عمّان - (أرشيفية)

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ماهر أبو طير

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