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الإثنين 10 تموز 2023
9:59 ص
الأمير فيصل بن الحسين نائبا للملك
الأمير فيصل
أدى سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.-(بترا)
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