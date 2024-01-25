الإسراع بـ"الناقل الوطني" للرد على تهديدات الاحتلال

إيمان الفارس

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الاعتماد على الذات مبدأ نادى به جلالة الملك عبدالله الثاني مرارا، كما وجه جميع القطاعات للعمل على تحقيقه في الكثير من المناسبات، وعلى رأسها "المياه".تلويح الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا، بإلغاء اتفاقية تزويد المياه المشتراة الإضافية للأردن، التي تنتهي في شهر أيار (مايو) المقبل، يعيد التذكير بمبدأ الاعتماد على الذات وأهمية الإسراع بمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، كخيار إستراتيجي وحيد، يحقق الأمن المائي في المملكة.المشروع أمسى ملفا أساسيا في أجندة جلالة الملك، حيث كرر التأكيد على الحكومة الإسراع في الإنجاز وعدم قبول أي تأخير فيه.ويزود الاحتلال الأردن بـ 50 مليون م3 من مياه الشرب سنويا، وهذا الحجم لا يمثل أكثر من 9 % من حاجة المملكة السنوية من مياه الشرب، والبالغة 550 مليون م3.وبين مصدر حكومي مطلع لـ"الغد"، أنه بقي على عمر الاتفاقية 3 أشهر ونصف تقريبا، وتتضمن هذه الفترة 25 مليون م3 ينتظر وصولها.بالمقابل، يسحب الاحتلال 25 مليون م3 من مياه اليرموك سنويا، بحسب المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، "ما يمنح الأردن ورقة إضافية".وبحسب اتفاقية السلام؛ تنص المادة 1 الفرع 2 في البند (د)، على تعاون إسرائيل مع الأردن، لتزويد الأخيرة بـ 50 مليون م3 من المياه، وهو الأمر الذي لم يتم، ما اضطر الأردن بعد سنوات لشراء هذه الكمية من الجانب الإسرائيلي، بحسب مصدر مطلع.وكانت وسائل إعلام عبرية تناقلت أمس أخبارا حول عدم نية حكومة الاحتلال تجديد الاتفاقية.وبحسب اتفاقية السلام، يزود الجانب الإسرائيلي المملكة بـ 35 مليون م3 من المياه إضافة إلى 10 ملايين م3 مشتراة، يضاف لها ما يتم تخزينه في بحيرة طبريا وهذه الكمية متذبذبة حسب الموسم المطري، بين صفر و20 مليون متر مكعب.وهذه الكميات غير اتفاق تزويد المياه الإضافية وبحجم 50 مليون م3 سنويا لمدة 3 سنوات وتمتد من شهر أيار (مايو) 2021 وحتى الشهر ذاته من العام الحالي.من جانبها، أكدت الأمين العام السابق لسلطة وادي الأردن منار محاسنة ضرورة الإسراع بالمضيّ بمشروع الناقل الوطني لتحلية البحر الأحمر بالعقبة، كحل إستراتيجي، في وقت لا يزال يحتاج وقتا.وقالت محاسنة، إن الحل الأسرع هو اللجوء إلى المياه الجوفية وإجراء الدراسات اللازمة لتحديد مواقع حفر الآبار الجوفية التي يمكن الاستفادة منها نوعا وكمية، علما أن قطاع المياه بدأ بحفر آبار في مناطق مختلفة من شأنها تعزيز التزويد المائي.من جهته، أكد خبير المياه الدولي د. دريد محاسنة ضرورة فتح وإفساح المجال لمختلف الجهات المعنية من القطاع الخاص، لحفر الآبار الجوفية دون حصرها بالقطاع الحكومي.ودعا محاسنة لأهمية اتخاذ مجمل إجراءات من شأنها أن يعتمد الاردن على موارده الداخلية بخاصة أمن المياه، وعلى رأسها تسريع وتيرة العمل بمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الاحمر بالعقبة.ومن ناحيته أكد الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري علي صبح، اهمية قيام وزارة المياه والري بحفر آبار في مختلف المحافظات، في حال حدث اي أمر طارئ أو نقص في كميات المياه اللازمة.وأشار صبح لضرورة قيام القطاع المائي بإجراءات استباقية وفورية، تحسبا من اي طارئ قد يحصل تزامنا والحرب الراهنة على قطاع غزة.وقال إنه من بين تلك الإجراءات الفورية، الإسراع في حقن آبار البازلت في منطقة الشمال، لتأمين ما كميته 10-15 مليون م3 سنويا.وبالنسبة لمنطقة الوسط والجنوب، اضاف صبح أنه لا بد من تسريع الاستفادة من الآبار العميقة ومعالجة مياهها بطريقة تتوافق والاستخدام لأغراض الشرب، والتي من شأنها تأمين ما بين 10-20 مليون م3 سنويا، ويمكن استغلالها بشكل سريع.وبين الأمين العام الأسبق، أهمية الإسراع بالاستفادة من المياه العادمة المعالجة عبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي في الشمال، والتي تؤمن ما بين 10-15 مليون م3 سنويا للمزارعين في وادي الاردن.وبخصوص "الناقل الوطني"، اعتبر صبح أن البدء بتنفيذ المشروع تعرض للتأخر، مشددا على ضرورة الإسراع فيه، بالإضافة للإسراع في تجهيز البنية التحتية في جميع المحافظات من خزانات وخطوط مياه لاستقبال كمية المياه المحلاة وتوزيعها بشكل عادل.