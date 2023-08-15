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الثلاثاء 15 آب 2023
9:26 ص
"الاتصالات" تحذر من رسائل مضللة حول تسجيل للمكالمات
هاتف
حذرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الأردنيين، من رسائل إلكترونية يتم تداولها عبر تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، تفيد بوجود مراقبة وتسجيل للمكالمات والاتصالات.
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ودعت الهيئة في منشور لها عبر تويتر، صباح الثلاثاء، إلى عدم الانقياد وراء الرسائل المتداولة، التي تحتوي على معلومات مضللة، والتحقق من صحة الرسائل بالاتصال مع الجهات المعنية.
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