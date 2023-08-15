الثلاثاء 15 آب 2023
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"الاتصالات" تحذر من رسائل مضللة حول تسجيل للمكالمات

هاتف ذكي
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حذرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الأردنيين، من رسائل إلكترونية يتم تداولها عبر تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، تفيد بوجود مراقبة وتسجيل للمكالمات والاتصالات.اضافة اعلان

ودعت الهيئة في منشور لها عبر تويتر، صباح الثلاثاء، إلى عدم الانقياد وراء الرسائل المتداولة، التي تحتوي على معلومات مضللة، والتحقق من صحة الرسائل بالاتصال مع الجهات المعنية.


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