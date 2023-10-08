الاحتلال بعد "الطوفان".. يغرق في وحل تعقيد خياراته

زايد الدخيل

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أجمع مراقبون بأن اسرائيل تواجه مأزقا استراتيجيا معقدا، أكان أمنيا أم سياسيا، وقد تبدت ملامحه منذ شهور مضت، وتفاقم في ظل حكومة يمينية متطرفة، ما يفتح باب خيارات أمام بقائها كما هي او تشكيل حكومة وحدة، أو الذهاب إلى أبعد من ذلك.وقالوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، ان الخيارات السياسية امام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعد عملية "طوفان الاقصى"، تتمثل بإنتاج حكومة طوارئ- حكومة وحدة، وإبعاد الوزراء المتطرفين، واستبدالهم بعسكر، ما يحقق له هذه الحكومة التي تدمج بين اليمين والوسط، ومن دون يسار وعرب.عميد كلية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية بالجامعة الأردنية د. حسن المومني، قال إن الخيارات امام حكومة الاحتلال الراهنة، والاحتلال برمته، ليس اكثر من مأزق استراتيجي، أكان امنيا ام سياسيا.وبين المومني أن المأزق الامني، عقد المشهد الاحتلالي المتأزم اساسا منذ شهور مضت، في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة، الى جانب تأثير ما يسمى بـ"الاصلاحات القضائية" على تناقضات الشارع هناك، وبتقديري الشخصي، فإن المأزق الامني، وتفجر الاوضاع بهذا المستوى، وبهذه المفاجأت في حجم خسائر الاحتلال، وتبعات الفشل الامني والعسكري في التصدي لـ"طوفان الأقصى"، رفع وتيرة التعقيد في المشهد الاحتلالي، واصبحت حكومته، امام عقبات تتفاقم في كل لحظة.وأضاف، إنه من ضمن الخيارات المطروحة على الطاولة، تتبلور مسالة كيفية استعادة هيبة ما يسمى بـ"اسرائيل" وجيشها، واستعادة زمام المبادرة، لذلك فإن الخيارات، تتعاطى مع الجانب الأمني الذي يتمثل بان يكون هنالك ضربات، يأمل مخططوها بان يتبعها انجازات، تعوض الفشل الذي تعرض له الاحتلال، وتوازي مستوى انجازات المقاومة.واضاف المومني إن "الخيارات امام الاحتلال وحكومته، قد تحدث نوعا من التغيير في تركيبتها، كأن تنضم المعارضة لها، فيرضخ نتنياهو للامر، باعتبار ان اجندة التيار اليميني المتشدد، اوصلته لهذه المرحلة، لذا فهي قليلة، لكنها تنصب على ردة فعل عسكرية، تحاول انقاذ ماء وجه السياسيين والعسكريين في هذا الجانب".وتوقع استمرار العمليات العسكرية في الايام المقبلة، لكن الضرر المتعلق بنخبة الاحتلال السياسية، وقع، وسيكون له تأثير سنشهده في الايام او الاسابيع المقبلة، وبشأن الجانب العسكري، سيحتاج الاحتلال لاكتر من انجاز، كي يستعيد سمعة قوته العسكرية، ويغطي على فشله الاستخباراتي الذريع.وأضاف المومني، من المبكر الحديث عن الخيارات، لان الخيار الماثل حاليا عسكري، اما السياسي فرأينا تحركات للمعارضة، ابدت استعدادها للدخول في حكومات وحدة، وقطعا؛ سيكون لها تأثيرات ايضا، وقد تفتح فرصة جاذبة لتحريك العملية السلمية.من جهته، رأى رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية د. خالد شنيكات، ان "طوفان الاقصى" أوجعت الاحتلال، وأعادت تغيير مجرى الصراع، وخلطت الاوراق، يعزز ذلك ما أحدثته من خسائر كبيرة في جنوده وممتلكاته، وهي تقترب من خسائره في حرب الـ1967، وقد تتجاوزها كلما استمرت تداعياتها وتتفوق عليها، مع مراعاة بأن الـ67 شاركت فيها دول عربية، بينما "طوفان الأقصى" خيار فلسطيني وللآن لم ينته، كما تتكشف كل لحظة خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال، والمواجهات مستمرة، بما تحمله تكتيكاتها من فنون "حرب العصابات"، التي تستهدف تحقيق خسائر كبيرة في الاحتلال، بهدف دفعه لتغيير استراتيجيته وسياساته.واضاف شنيكات، إن خيارات حكومة الاحتلال الحالية، تتمثل بالمواجهة العسكرية - على الاقل- في المرحلة الاولى، في محاولة لترميم صورتها التي تهشمت كثيرا، وبالتالي تحقيق مكاسب هنا وهناك، و- على الاقل- اعادة استرداد مستعمرات غلاف غزة، وابقاء المقاومين او منعهم من التقدم باتجاهه ثانية، وهذه من النقاط المهمة، لكن بعد ذلك- ربما، يعاد فتح الافق السياسي الذي أغلق طوال 30 عاما مضت تقريبا، لإنتاج حل سياسي يتضمن إقامة دولة فلسطينية.ووفقه، فهذا الافق قد يتحقق بضغط من المجتمع الدولي، لأن النظرة الاميركية، كانت تفيد بأن ما يجري هو أن هذا الصراع يتجه الى نهايته، تحت وقع عمليات التطبيع المستمرة مع دول عربية، لكن المفاجأة، تبلورت في أن هذا ليس صحيحا، ولم تثبت صحته حتى اللحظة، وبالعكس، فإن الامور تتجه إلى نقطة الصفر، لتعود العقارب الى الوراء، وهذا ما قلب خيارات اسرائيل ثانية.واضاف "قد تطرح اسرائيل خيارات سياسية، منها أيضا الإفراج عن سجناء ومعتقلين فلسطينيين، او ربما خيارات اقتصادية على الجانب الفلسطيني، وأعتقد بأن مسار القضية الفلسطينية، اختلفت الرؤية جهته، بين حرب اكتوبر 1973 او حرب طوفان الاقصى في 2023 في اكتوبر ايضا".بدوره، قال المختص بشؤون الاحتلال الصحفي أيمن الحنيطي، ان الخيارات السياسية امام نتنياهو بعد هذا الفشل الذي تخطى فشل حرب اكتوبر 1973، لن ينقذه منه سوى الذهاب بصريح العبارة الى حكومة طوارئ - وحدة، وأن تكون على شاكلة حكومة مناحيم بيغن عام 1976، ينضم اليها معسكر موحد بقيادة بيني غانتس وايجن كوتس، وهو حاليا بحاجة ماسة لقادة عسكريين كهؤلاء.وأضاف الحنيطي، ان هنالك خيارا آخر، قد يلجأ له نتنياهو، ويعتبره فرصته الذهبية للمضي قدما في مسيرة سلمية، يتخلص فيها من وزيريه إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، ويستبدلهما بعسكر وطني امثال غانتس ولبيد، وبالتالي تكون هناك حكومة وحدة من اليمين والوسط، ووبدون يسار وعرب.