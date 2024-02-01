الخميس 01 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاردن يتسلم رسمياً رئاسة منظمة التعاون الرقمي في الدورة الحالية 2024

الاردن يتسلم رسمياً رئاسة منظمة التعاون الرقمي في الدورة الحالية 2024
الاردن يتسلم رسمياً رئاسة منظمة التعاون الرقمي في الدورة الحالية 2024
 
تسلمت المملكة الأردنية الهاشمية رئاسة منظمة التعاون الرقمي في دورتها الحالية 2024 وذلك بإجماع كافة الدول الأعضاء في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة والذي أقيم في العاصمة البحرينية المنامة اليوم الأربعاء وبحضور عدد من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي والريادة للدول الأعضاء.اضافة اعلان
 
وشهد اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة والتي مثل المملكة الأردنية الهاشمية فيها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة والأمين العام سميرة الزعبي والمدير التنفيذي لإدارة الاستراتيجيات والمستقبل وريادة الاعمال في الوزارة المهندس عبد القادر البطاينة إطلاق حزمة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تجسير الفجوة الاقتصادية الرقمية وتمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال من الاستفادة من الخدمات التي توفرها شبكة الإنترنت والتقنيات الرقمية الحديثة كالذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات البيانات بالإضافة إلى ربطهم بالفرص العالمية عالية القيمة من خلال العمل مع الدول لتوحيد الجهود وتبادل المعرفة حول الاقتصاد الرقمي وأفضل الممارسات الدولية وضمان استفادة الدول الأعضاء من الفرص المتاحة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
 
وعبر وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني احمد الهناندة عن سعادته باستلام الاردن رئاسة الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي في الدورة 2024، الأمر الذي يعكس ثقة الدول الأعضاء في إمكانيات الأردن كفاعل رئيسي على المستوى الإقليمي والدولي في عالم التقنية والابتكار الرقمي وريادة الاعمال وقدرتها على لعب دور قيادي في تحقيق الأهداف التي تصبو إليها المنظمة، مؤكداً دعم الأردن لجهود كافة الدول الأعضاء والعمل على التنسيق للدفع بعجلة الاقتصاد الرقمي وتوفير فرص حقيقية قائمة على الاقتصاد الرقمي بالمنطقة.
 
من الجدير بالذكر ان الأردن يعتبر من الدول المؤسسة لمنظمة التعاون الرقمي والتي تضم حاليا ١٥ عضوا وهنالك ٩ طلبات جديدة لدول من مختلف القارات للانضمام للمنظمة حيث تسعى المنظمة الى زيادة أعضاءها والانتشار في الساحة الدولية. من الجدير بالذكر ان المملكة الأردنية الهاشمية انضمت للمنظمة في نوفمبر 2020.
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