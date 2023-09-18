الاعتدال الخريفي السبت وطقس لطيف حتى الخميس

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يبدأ يوم السبت المقبل، الاعتدال الخريفي لهذا العام، فتتساوى فيه عدد ساعات الليل والنهار، مع تعامد أشعة الشمس مع خط الاستواء.وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، إن خريف هذا العام سيستمر فلكيا 89 يوما، و20 ساعة، و44 دقيقة حتى 21 كانون الأول المقبل موعد الانقلاب الشتوي.وأضاف، في بيان أمس أن السجل المناخي في إدارة الأرصاد الجوية يشير أن المملكة شهدت خلال فصول الخريف السابقة 37 موجة حر، كان آخرها العام الماضي، كما تشكل الصقيع في بعض مناطق المملكة أواخر الخريف.وبين أن الخريف يشهد أنماطا جوية متعددة، وتبدأ درجات الحرارة فيه بالانخفاض التدريجي مع تباين حراري واضح سواء خلال ساعات النهار أو الليل، ومع نهايات الخريف تزداد فرص تشكل الصقيع وتساقط الثلج في بعض المناطق، خاصة مع تشكل منخفضات يترافق معها جبهات باردة.وأفاد آل خطاب بأن الخريف خاصة مع بداياته يشهد هطولات مطرية مع تأثر المملكة بحالات عدم استقرار جوي بسبب نشاط منخفض البحر الأحمر، بالتزامن مع تقلبات في طبقات الجو العليا، تؤدي عادة لهطولات مطرية في مناطق مختلفة .وقال إن التوقعات الموسمية خلال فصل الخريف تشير الى أن درجات الحرارة بشكل عام أعلى من معدلاتها في أغلب المناطق، وإن الهطولات المطرية في معظم المناطق أعلى من معدلاتها العامة خاصة في المناطق الجنوبية.ودعت إدارة الأرصاد الجوية، مع اقتراب بدء الموسم المطري الجهات الخدماتية، إلى الاستعداد ورفع الجاهزية للتعامل مع الظروف الجوية، خاصة مع تغيرات ظهرت في السنوات الماضية على أنماط الهطولات ومتوقع تكرارها هذا العام، مشيرة إلى أن وجود بصمة للتغيرات المناخية على المنطقة تستوجب تحديث الخطط لمواجهتها، لا سيما أنها أدت في المواسم الماضية الى خسائر مختلفة، مثل هطولات غزيرة وتشكل سيول مفاجئة وتساقط برد وثلج.إلى ذلكن تكون الأجواء اليوم وحتى بعد غد الخميس معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية، بحسب إدارة الأرصاد الجوية.- (بترا)