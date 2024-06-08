 
السبت 08 حزيران 2024
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البريد الأردني يصدر طوابع جديدة بمناسبة اليوبيل الفضي

البريد الأردني يصدر طوابع جديدة بمناسبة اليوبيل الفضي
البريد الأردني يصدر طوابع جديدة بمناسبة اليوبيل الفضي

أصدرت شركة البريد الأردني مجموعة من الطوابع بمناسبة مرور 25 عاما على تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية "اليوبيل الفضي".

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وبحسب بيان للشركة، اليوم السبت، قال رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود، إن الإصدار ينضم إلى مجموعة من الطوابع الأخرى التي جرى إصدارها بمناسبات وطنية كثيرة تروي بتفاصيلها مسيرة الدولة الأردنية، وأبرز المحطات التي شهدتها في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وأكد أن هذه الطوابع ستنضم إلى متحف الطوابع الأردني لتوثق جانبا من مسيرة ربع قرن هو عهد جلالة الملك عبدالله الثاني الذي شهد فيه الأردن انتقالاً كبيراً للدولة، وتحولاتٍ اقتصادية واجتماعية وثقافية كبيرة.


وأضاف، أن البريد الأردني اصدر سلسلة من الطوابع خلال الـ"25" عاما الماضية في مناسبات عدة أبرزها، مئوية الدولة ومئوية الثورة العربية الكبرى والذكرى العاشرة لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد وبمناسبة إنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر واختيار البترا واحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة ومواقع سياحية وتاريخية أردنية فضلا عن إصدارات أخرى وثقت لخطابات مهمة لجلالة الملك.


وسيتم طرح الإصدار وإتاحته لهواة الطوابع بعد غد الاثنين، من خلال قسم هواة الطوابع في مبنى شركة البريد الأردني الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة الى توفرها في المكاتب البريدية.-(بترا)

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