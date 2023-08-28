الثلاثاء 29 آب 2023
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البلديات الفائزة بجائزة "النظافة" تعتزم استثمارها بتحسين الخدمات

مبنى وزارة الإدارة المحلية-(أرشيفية)
مبنى وزارة الإدارة المحلية-(أرشيفية)
 أكد رؤساء البلديات الفائزة بجائزة البلدية المتميزة في النظافة للعام الحالي، أهمية الجائزة في دعم دور البلديات الخدمي وتعزيز دورها التنموي.
وقال رؤساء البلديات إن الفوز بهذه الجائزة التي أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان نتائجها أول من أمس، شكل حافزا قويا للاستمرار بالعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.اضافة اعلان
وأشاروا إلى أن البلديات ستستخدم قيمة الجائزة التي تراوحت بين 100 ألف و500 ألف دينار، في تحسين مستوى الخدمات وتنفيذ مشاريع تنموية، معربين عن تقديرهم لعمال الوطن الذين أسهمت جهودهم وتفانيهم بالفوز بهذه الجائزة.
وأكد رئيس بلدية السلط الكبرى، المهندس محمد الحياري، أن توجيهات جلالة الملك بضرورة أن تكون البلديات رافدا للتنمية كونها الأكثر والأقرب تعاملا مع المواطنين، أعطى البلدية حافزا كبيرا لمضاعفة جهودها للخروج من دورها الخدماتي إلى إحداث تنمية مستدامة.
من جهته، أكد رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور نبيل الكوفحي، أن حصول البلدية على المركز الثاني على مستويات بلديات الفئة الأولى، رغم اتساع رقعتها، يؤشر لمدى جهودها الحثيثة والمتواصلة، وتفاني كوادرها للحفاظ على نظافة المدينة وفق خطة عمل ممنهجة.
بدوره، قال رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح، إن الحصول على المركز الثالث في الجائزة عن بلديات الفئة الأولى، يشكل حافزا إضافيا للبلدية بكل كوادرها للاستمرار بنظافة المدينة، لافتا إلى مبلغ الجائزة البالغ 300 ألف دينار ستستفيد منه البلدية في تحسين مستويات النظافة والخدمات في المدينة.
من جانبه، أكد رئيس بلدية الوسطية عماد العزام، أن حصول البلدية على جائزة المركز الأول لبلديات الفئة الثانية، يعود بشكل أساسي لجهود عمال الوطن الذين حرصت البلدية على أن يكون لهم النصيب الأوفر من الحوافز التشجيعية التي تقدمها، لافتا إلى أن الجهد مستمر لمضاعفة الإنجاز والبناء عليه.
من جانبه، أشار رئيس بلدية ذيبان الجديدة، نصر الرواحنة، إلى أن فوز البلدية بالمركز الثاني على مستوى بلديات الفئة الثانية لم يكن سهلا خاصة أن 63 بلدية نافست على الجائزة.
وقال رئيس بلدية جبل بني حميدة، محمد وراد الشخانبة، إن فوز البلدية بالمركز الأول على مستوى بلديات الفئة الثالثة، جاء نتيجة جهود كبيرة بذلتها البلدية في النظافة والاهتمام بجمالية الشوارع، رغم مساحتها الواسعة.
وأكد رئيس بلدية الأشعري في محافظة معان، نصار الجازي، أن الفوز بالمركز الثاني بالجائزة على مستوى بلديات الفئة الثالثة، جاء تتويجا لجهود تشاركية متواصلة بذلت على مدار السنوات الماضية جعلت البلدية انموذجا في مستويات خدمات النظافة من ناحية، ومعالجة الاختلالات البيئية والارتقاء بمستويات الخدمات المقدمة للمواطنين من ناحية أخرى.-(بترا)
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