الأحد 10 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

البلقاء التطبيقية الأولى عربياً في تصنيف الجامعات الخضراء (UI GreenMetric)

البلقاء التطبيقية
البلقاء التطبيقية

تصدرت جامعة البلقاء التطبيقية الجامعات العربية في تصنيف الجامعات الخضراء (UIGreenMetric_2023)، حيث حافظت الجامعة على الترتيب الأول محلياً، وحققت الترتيب الأول عربياً والترتيب (52) عالمياً.اضافة اعلان
وقد هنأ الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس الجامعة أسرة الجامعة من طلبة وعاملين بهذا الانجاز الذي تلى انجاز الجامعة في تصنيف الكيو أس للاستدامة  (QS Sustainability) وذكر ان هذه الانجازات تأتي ثمرة الجهود في ادارة الموارد الطبيعية والممارسات التي من شأنها تقليل الأثر البيئي، والبرامج التعليمية والتوعية للطلبة وللمجتمع المحلي، والبحوث العلمية في أهداف التنمية المستدامة، متنمنيا العمل على تكثيف الجهود في مجال تعزيز دور الجامعة في تحقيق التنمية المستدامة. 
نائب الرئيس لشؤون الاعتماد وضمان الجودة الأستاذ الدكتور هيثم حمود الشبلي، أكد أن التصنيف شهد لهذا العام دخول لعدد من الجامعات، حيث بلغ عدد الجامعات المشاركة في التصنيف لهذا العام (1180) مقارنة بـ (1050)، منها (10) جامعات أردنية، و(150) جامعة عربية من (12) دولة عربية بالاضافة الى الأردن، وهي فلسطين، والسعودية، ومصر، ولبنان، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، وسوريا، والمغرب، وعمان والكويت، والبحرين.
يذكر أن تصنيف الجامعات الخضراء يهدف إلى تحفيز الجامعات على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إقرار السياسات وتطبيق البرامج  والمبادرات والمشاريع الخاصة بالمحاور الرئيسية الثلاثة للتنمية المستدامة وهي المحور الاجتماعي، والبيئي، والاقتصادي، وضمان استدامة الجهود في سبيل مواجهة التحديات التي تواجه العالم. ومكافحة التغير المناخي وتحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في ازدهار المجتمعات.
ويحتوي التصنيف على ستة معايير رئيسية هي "البنية التحتية، والطاقة وتغير المناخ، والنفايات، والمياه، والنقل، والتعليم والبحث العلمي".
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