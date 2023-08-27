البلقاء التطبيقية توضح آلية القبول الجديدة للدرجة الجامعية المتوسطة

١- هندسة الذكاء الاصطناعي والروبوتات / كلية السلط التقنية.
٢- تكنولوجيا المعلومات، كلية الاميرة عالية الجامعية
٣- الارشفة الرقمية/ كلية الاميرة عالية الجامعية .
٤- التصميم الجرافيكي كلية اربد الجامعية
٥- تكنولوجيا صناعة الاسنان
كلية اربد الجامعية.
وقال العطيات إن اخر موعد لتعديل هذه الخيارات او التقدم بطلبات جديدة هو يوم الثلاثاء القادم.
وبين الدكتور العطيات آلية القبول الموحد للدرجة الجامعية المتوسطة، مشيرا بأن قبول الطلبة في البرنامج الموازي لتخصصات الدبلوم التقني (الدرجة الجامعية المتوسطة) في كليات الجامعة لا يزيد الفرق عن (5) دنانير بالساعة الواحدة عن رسوم الساعات للبرنامج العادي.
علما بان بوابة القبول في جامعة البلقاء التطبيقية للتقديم طلبات الالتحاق على البرنامج الموازي الدرجة الجامعية المتوسطة أصبحت متاحة على موقع الجامعة الالكتروني.