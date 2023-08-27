البلقاء التطبيقية توضح آلية القبول الجديدة للدرجة الجامعية المتوسطة

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دعا المسجل العام في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور زكريا العطيات جميع الطلبة الذين تقدموا بطلبات لوحدة التنسيق الموحد/ الشهادة الجامعية المتوسطة او الذين لم يتقدموا لغاية هذه اللحظة، والذين يرغبون بدراسة تخصصات لم تكن مطروحة على قائمة التنسيق الموحد، للدخول إلى بوابة التنسيق الموحد لمراجعة طلباتهم؛ حيث تم اضافة عدد من التخصصات التقنية المطلوبة لسوق العمل، وان هذه التخصصات المضافة هي :١- هندسة الذكاء الاصطناعي والروبوتات / كلية السلط التقنية.٢- تكنولوجيا المعلومات، كلية الاميرة عالية الجامعية٣- الارشفة الرقمية/ كلية الاميرة عالية الجامعية .٤- التصميم الجرافيكي كلية اربد الجامعية٥- تكنولوجيا صناعة الاسنانكلية اربد الجامعية.وقال العطيات إن اخر موعد لتعديل هذه الخيارات او التقدم بطلبات جديدة هو يوم الثلاثاء القادم.وبين الدكتور العطيات آلية القبول الموحد للدرجة الجامعية المتوسطة، مشيرا بأن قبول الطلبة في البرنامج الموازي لتخصصات الدبلوم التقني (الدرجة الجامعية المتوسطة) في كليات الجامعة لا يزيد الفرق عن (5) دنانير بالساعة الواحدة عن رسوم الساعات للبرنامج العادي.علما بان بوابة القبول في جامعة البلقاء التطبيقية للتقديم طلبات الالتحاق على البرنامج الموازي الدرجة الجامعية المتوسطة أصبحت متاحة على موقع الجامعة الالكتروني.