الجمعة 15 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

"البناء الوطني": خريطة زلزالية للمملكة تقسم الأردن لـ35 منطقة "كنتورية"

مدينة عمان
مدينة عمان
 قدم أعضاء في المجلس الوطني للبناء أمس، عرضا للكودة المحدثة للمباني المقاومة للزلازل، والتي تضمنت الخريطة الزلزالية الحديثة للمملكة وتوزيعها إلى 35 منطقة بخطوط "كنتورية"، تبين شدة الزلازل في حال وقوعها، والصيغة الجيولوجية لكل منطقة.اضافة اعلان
جاء ذلك في وقت أقر فيه المجلس، مسودة كودات البناء الوطني، المرتبطة بالتغيير المناخي، تمهيدا لرفعها الى الحكومة لإقرارها، وذلك خلال جلسة له أمس برئاسة رئيسه وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، بحضور رئيسة الجمعية العلمية الملكية سمو الأميرة سمية بنت الحسن، ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان ووزيري الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة والبيئة معاوية الردايدة، ومدير الأمن العام اللواء مدالله المعايطة، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رندة أبو الحُسن.
وتمثلت المسودة بكودات: الهيدرولوجي، والإنارة الخارجية، والمستشفيات الخضراء والعزل الحراري ودليلها، بهدف تمكين الأردن من مواجهة آثار التغير المناخي، وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة.
ويمول إطلاق الكودات، مرفق البيئة العالمي، وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع المجلس والجمعية.
وتسعى المسودات والأدلة الإرشادية، لتنظيم استخدام الطاقة الشمسية والأبنية الموفرة للطاقة، والمعايير الخاصة بالمستشفيات الخضراء، لتحقيق الاستدامة وكودة الهيدرولوجي، ووضع متطلبات المشاريع من حيث الدراسات المائية والهيدرولوجية وعلاقتها بالتغيرات المناخية.
ووافق المجلس على إصدار سجل شهادة مطابقة لمشاريع الإعمار، لضمان تطبيق الكودات خلال مراحل العمل الهندسي، وإيجاد سجل للمبنى، يتضمن تفاصيل مراحل إنشائه، للتأكد من متطلباته التصميمية ومطابقتها للواقع.
وأقرت إجراءات تصديق العقود للمشاريع الإنشائية في القطاع الخاص، للحد من العقود الصورية لتنظيم العمل في قطاع الإنشاءات بالقطاع الخاص، وضمان التنفيذ بكفاءة، وفق المواصفات الفنية، للحد من المخالفات في المشاريع.
وأوصى المجلس، بتعديل قانون البناء، ليتضمن إصدار لائحة جزاءات للمخالفات، بحيث تتناسب مع جسامتها، في نطاق وصف تفصيلي لأي مخالفة، وقيمتها، للحد من المخالفات، وضبط جودة المشاريع الهندسية، وحصول المواطن على منتج يلبي احتياجاته.
ووافق على التوصية لمجلس الوزراء بتعديل النظام رقم (131) لسنة 2016 بإلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظات في مشاريع الإعمار، وضمان الشفافية والعدالة عند تشغيلهم، وتوحيد الأجور وتثبيتها في جداول كميات وأسعار المشاريع، ووضع شروط ومعايير لأولويات التشغيل وفرص العمل.
واطلع المجلس، على نتائج عمل اللجان الرقابية في المجلس والمخالفات المرتكبة في مشاريع الإعمار.-(بترا)
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