البنك المركزي يعلن عن بعثات دراسية لطلبة التوجيهي

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أعلن البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، عن بعثات دراسية للحصول على درجة البكالوريوس لعدد من طلبة التوجيهي.وشملت البعثات تخصصات؛ الأمن السيبراني، الإحصاء، الاقتصاد، المحاسبة، التمويل وذلك لأغراض التعيين.وتاليا التفاصيل: