الخميس 17 آب 2023
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البنك المركزي يعلن عن بعثات دراسية لطلبة التوجيهي

مبنى البنك المركزي في عمان-(الغد)
البنك المركزي
أعلن البنك المركزي الأردني، اليوم الخميس، عن بعثات دراسية للحصول على درجة البكالوريوس لعدد من طلبة التوجيهي.
وشملت البعثات تخصصات؛ الأمن السيبراني، الإحصاء، الاقتصاد، المحاسبة، التمويل وذلك لأغراض التعيين.اضافة اعلان
وتاليا التفاصيل:


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