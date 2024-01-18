الخميس 18 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"التحديث الاقتصادي": مواجهة عدم كفاءة التعامل مع المياه الجوفية

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أرشيفية
 وسط تعاظم تهديدات نزف المياه الجوفية الراهن، تشعل الإجراءات الحكومية بصيص أمل في طريق وقف هذا الاستخدام غير المستدام. 
وفيما يبلغ المعدل السنوي لهطل الأمطار 95 ملم تقريبا، تشكل المياه الجوفية والسطحية ما نسبته 85 % من المصادر المتاحة، وفق الأرقام الرسمية. اضافة اعلان
وفي الوقت الذي دعت فيه تقارير دولية لأهمية تعزيز مرونة الموارد المائية عبر تنويع استراتيجيات الإدارة، كالحلول الخضراء، والرمادية كزيادة الإمدادات عبر تحلية المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وتعزيز التخزين في الخزانات السطحية وطبقات المياه الجوفية المستنفدة، ونقل المياه، أكدت الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه للأعوام 2023 – 2040، إن تحقيق التوازن المستدام بين العرض والطلب من بين أهم أولوياتها. 
وفي حين نادى تقرير صدر مؤخرا عن المجلة العلمية "نيتشر"، وحصلت "الغد" على نسخة منه، بأهمية المضي بزيادة مرونة موارد المياه والحفاظ على الغابات والأراضي الرطبة واستعادتها، وإدارة المياه السطحية والمياه الجوفية، أشارت وزارة المياه والري أن مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، سيساهم بـ"تجسير الفجوة بين التزويد والطلب حتى عام 2035". 
أما عن الإجراءات الحكومية المرتبطة بمواجهة تحذيرات نبه من مخاطرها التقرير الذي حمل عنوانه "الموارد المائية العالمية ودور المياه الجوفية في مستقبل مائي قادر على الصمود"، فإن خطة التحديث الاقتصادي المرتبطة بقطاع المياه؛ نصت على ضرورة القدرة على مقاومة المناخ والاستخدام المستدام للمياه. 
ولفتت "التحديث الاقتصادي" للاعوام 2022 – 2033، لأهمية تحقيق التمكين في مواجهة عدم كفاءة التعامل مع المياه الجوفية والسطحية، (استخدام المياه المعاد تدويرها بدلا من المياه العذبة). 
وجددت الخطة ذاتها التحذيرات إزاء مساهمة الطلب المتزايد على المياه بفعل التغيرات الديمغرافية والنمو السكاني، في الانخفاض الحاد بوفرة المياه العذبة، موضحة أن المياه الجوفية تواجه تحديات الاستخراج بطريقة غير مستدامة، حيث "يبلغ الاستخدام الحالي ضعف الإنتاج المستدام سواء السطحي أو الجوفي". 
وأوصت في محور أوجه الترابط مع القطاعات الأخرى كقطاع الصناعة، بأهمية تعديل أسعار المياه للتصنيع والتركيز على المنتجات التي لا تتطلب كميات كبيرة من المياه وخفض الاعتماد على المياه الجوفية، فيما اقترحت في إطار التعدين، إمكانية تأمين إمدادات المياه بأسعار تنافسية وإجراء دراسة تحققية في إمكانية تخصيص المياه للتعدين. 
أما عن "استراتيجية" القطاع المائي، فاتسقت أولوياتها مع أهداف خطة التحديث الاقتصادي التي تمحورت حول أهمية مراجعة وتحديث نظام المياه الجوفية الحالي والأنظمة ذات الصلة، والسيطرة على الاستخراج المفرط للمياه الجوفية المستخدمة في الري. 
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