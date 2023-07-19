الخميس 20 تموز 2023
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التحول في الطاقة وخفض الانبعاثات والتمويل على أجندة كوب28

جانب من اجتماعات قمة "كوب 27" في شرم الشيخ العام الحالي-(أرشيفية)
جانب من اجتماعات قمة "كوب 27" في شرم الشيخ العام الحالي-(أرشيفية)
 يتطلع الأردن الى قمة المناخ "كوب 28" التي ستعقد في الإمارات العربية المتحدة نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لتحقيق مخرجات تدفع بوتيرة العمل المناخي بالسرعة المطلوبة لمواجهة التحديات المناخية محليا.اضافة اعلان
وتأتي هذه التطلعات عقب صدور رسالة لرئيس الدورة الـ 28 لقمة المناخ سلطان الجابر نهاية الأسبوع الماضي، والتي حدد فيها ملامح ورؤية مؤتمر الأطراف المناخي، وعلى رأسها دعوة الدول الصناعية لتحمل مسؤولياتها في ضخ التمويلات اللازمة للدول النامية لتبني برامج لمواجهة ما تشهده من أحداث مناخية متطرفة.
الرسالة، التي نشرت على موقع الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للمناخ (UNFCCC)، واطلعت عليها "الـغد"، حددت أربعة دعوات مهمة للدول الأطراف التي ستشارك في القمة، من بينها التتبع السريع للتحول في الطاقة وخفض الانبعاثات قبل عام 2030، وتحقيق الوعود القديمة ووضع إطار عمل لصفقة التمويل الجديدة.
في وقت حددت فيه الإمارات العربية المتحدة ملامح أجندة عمل القمة مطلع الأسبوع الحالي، والتي ارتكزت على عدة محاور مثل ربط الصحة والإغاثة بالتعافي والسلام، والتمويل والتجارة بالمساواة بين الجنسين والمساءلة، والطاقة والصناعة مع الانتقال العادل.
وفي رأي مدير مديرية المناخ في وزارة البيئة بلال الشقارين فإن "الإعلان عن رؤية وبرنامج قمة المناخ المقبلة في هذا الوقت تحديدا يعد أمرا في غاية الأهمية، لكونه يؤطر شكل وسير المفاوضات التي ستجرى في كوب 28".
ولفت لـ"الغد" الى أن "الرسالة حملت في طياتها تأكيدات على أهمية الحفاظ على الثقة بين الدول المتقدمة والنامية عبر تأمين التمويلات اللازمة لتبني برامج لمواجهة التغيرات المناخية ،التي تشهدها البلدان الأكثر تأثرا بها".
وأعاد نص الرسالة التذكير بالوعود التي أطلقت من قبل الدول المتقدمة سابقا بدفع مبلغ 100 مليار سنويا ولمدة خمس سنوات ابتداء من عام 2020 ولغاية 2025، والتي "يأمل الأردن بتحقيقها هذا العام عبر الجهود الإماراتية التي ستبذل في القمة، وبالضغط على الدول المتقدمة للوفاء بهذا الالتزام"، بحسب الشقارين. 
وبين أن "تحديد ملامح برنامج القمة يتضمن كذلك دعوات بوجود عمل مناخي فيه الكثير من الالتزام والجدية، وهي أحد الخطوات التي اتخذتها الإمارات بالإعلان عن خطة المساهمات المحددة وطنيا المحدثة للمرة الثالثة قبيل أيام، والمتضمنة إجراءات طموحة وكبيرة".
وشدد على أن "الأردن يتطلع لتحقيق الرؤية الواردة في الرسالة خلال القمة، والتي ترتبط بشكل أساسي بضرورة توفير التمويل الدولي لتمكين دول العالم النامية من تحقيق التزاماتها المناخية كذلك".
وأكد على أن "ما ورد في الرسالة يتواءم وتطلعات الأردن لمخرجات قمة المناخ، باعتبار أن ما جاء فيها يعد بمثابة خطة عمل تراتبية ومرنة لسير عمل المؤتمر، تحمل الكثير من الطموح المناخي".
وتضمنت رسالة رئيس قمة المناخ كذلك أهمية وضع الطبيعة، والأفراد، وتحسين سبل معيشتهم في قلب العمل المناخي، بالإضافة الى اتباع نهج أكثر شمولية لتحقيق نتائج طموحة في كوب 28، بالتعاون مع النساء، والشعوب الأصلية، والمجتمعات المحلية، والشباب، وأصحاب الهمم، وغيرهم.
ويتأمل أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة أن "تخرج القمة بأدوات وآليات واضحة بشأن التمويل المناخي الذي ينتظره الأردن لتنفيذ ما ورد في خططه وبرامجه المناخية، وعلى رأسها خطة المساهمات المحددة وطنيا".
واستنادا إلى وثيقة المساهمات المحددة وطنيا المحدثة، فإن الأردن "يحتاج إلى 7.9 مليار دولار أميركي لتنفيذ التدابير والمشاريع المطروحة في وثيقته، منها 7.6 مليار دولار لمشروعات التخفيف، و329 مليون دولار فقط مخصصة للتكيف".
وأضاف لـ"الغد" أن " وثيقة المساهمات رفعت هدف الحد من انبعاثات غازات الدفيئة في الأردن من 14 % إلى 31 % بحلول عام 2030، والذي يشمل التزاما غير مشروط بنسبة 5 %، في حين أن نسبة الـ 26 % المتبقية فإن تنفيذها مشروط بتوفر الدعم المالي الخارجي". 
وبين أن "التحول في الطاقة الواردة في رسالة رئيس القمة يتواءم والنهج الأردني في هذا المجال، حيث ثمة العديد من الخطوات التقدمية التي نفذت في هذا الصدد على الصعيد المحلي".
كما أن "قطع شوط كبير جدا في تحقيق ما ورد في وثيقة المساهمات المحددة للوفاء بالتزاماته بموجب اتفاق باريس".
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