التخطيط السليم والإستراتيجيات العملية تحقق الوصول لاستخدام مستدام ومنصف للمياه

إيمان الفارس

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في ظل تنامي الدعوات الى ضرورة الوصول لاستخدام مستدام ومنصف للمياه، أكد خبراء في قطاع المياه، أن تلبية ذلك؛ تتحقق بتوافر البيانات اللازمة للتخطيط السليم، ووضع إستراتيجيات واضحة وعملية قابلة للتنفيذ، عبر ترتيب الأولويات.وفيما تسعى وزارة المياه والري إلى تحقيق الاستدامة المائية عبر عدة جهود وإجراءات وتدابير، إلا أن المختصين بينوا في تصريحات لـ"الغد"، أن الوصول المستدام والمنصف للمياه، مرهون بتطبيق نهج الإدارة المتكاملة للمياه، القائم على ثلاثة مبادئ تعمل معا كإطار عام.وفي هذا الإطار، أشار الخبير الدولي في المياه محمد ارشيد، إلى أن تلك المبادئ تتمثل بـ"المساواة الاجتماعية، أي وصول المياه لجميع المستخدمين، لا سيما الفئات الفقيرة، والكفاءة الاقتصادية، أي تحقيق أكبر قدر من الفائدة لأكبر عدد ممكن من المستخدمين مع الموارد المالية والمائية المتاحة، بالإضافة إلى استدامة الإيكولوجية، وتعني الاعتراف بالنظم الإيكولوجية، وتخصيص ما يكفي للحفاظ على أدائها الطبيعي".وأكد ارشيد ضرورة المضي بتحديد العجز المائي المتوقع مستقبلا، وكيفية تأمين الكميات اللازمة، مبينا أنه يتوقع وصول تقديرات العجز المائي الى نحو 530 مليون م3 بحلول العام 2040، ما يستدعي التعجيل بتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة.وأوصى ارشيد، بأهمية المحافظة على المياه الجوفية عن طريق خفض كميات استخراجها، بخاصة من الآبار الخاصة، لتبقى ضمن الحد الآمن لضمان استدامتها، داعيا في الوقت نفسه، للبحث عن حلول لتغذية الأحواض الجوفية، إلى جانب تفعيل عمل اللجان المشتركة بشأن المياه المشتركة، لا سيما وأن "الاتفاقيات السابقة، لم تتطرق للتغيرات المناخية، ما يحتم بحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستدامة مصادر المياه المشتركة".وأوصى تقرير صدر مؤخرا عن معهد ستوكهولم البيئي بعنوان "الابتكار في إدارة المياه: كسر حدود المياه والمناخ"، بضرورة اتخاذ تدابير محددة للوصول المستدام والمنصف للمياه، من ضمنها التفكير في النهج التشاركية الشاملة، والإجراءات الموجهة نحو المناخ، وتأثيرات الاقتصاد الكلي حول المياه، والنظر في النظم البيئية.وفي ظل هذه التوصيات، دعا ارشيد لضرورة تحديد الأولويات والأخذ بالاعتبار العجز المتوقع، ووضع الخطط والبرامج، وتحديد المشاريع المطلوب تنفيذها، مع ضرورة شمول الخطة الرأسمالية للوزارة؛ التكاليف المطلوبة، مع استثناء المشاريع التي مولها المانحون، بخاصة تلك التي تتعلق بالتغير المناخي.ونوه التقرير إلى أنه برغم التأثير العميق للإدارة المتكاملة للموارد المائية على ممارسات تخطيط المياه، والتي سلط التقرير الضوء عليها، إلا أنها "لم تسفر بعد عن نتائج مستدامة للمياه".وفي الوقت ذاته، أوضح ارشيد أن الحكومة ممثلة بوزارة المياه ووزارات معنية، نفذت مشاريع عدة، التزاما باتفاق باريس للحد من الانبعاثات وتعزيز الاستجابة لتغير المناخ، بالإضافة إلى مشاريع تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة.وأضاف أنها نفذت إجراءات لبناء المنعة للتكيف مع التغير المناخي؛ من ضمنها تنفيذ "مشروع الفارة"، أكبر مشروع لتحديث البنية التحتية لشبكات المياه ومحطات الضخ في معظم المحافظات، وتموله الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، بقيمة 352 مليون دولار.ولفت ايضا الى الاستفادة من التمويل الموجه نحو التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، وتنفيذ مشروع بناء المرونة في مواجهة تغير المناخ، بتعزيز الأمن المائي والممول من حكومة المملكة المتحدة.وأشار إلى إدراج الموارد المائية غير التقليدية في التخطيط للمستقبل، والتوسع باستخدام المياه غير التقليدية لاستخدامها بزراعة الأعلاف، ثم إقامة مشاريع تتعلق بتحلية المياه، وتحسين تخزينها عبر توسعة بعض السدود وإنشاء اخرى جديدة، وتحسين أنظمة الإنذار المبكر، ومراقبة جودة تدفق المياه على طول الحدود، باستخدام محطات مراقبة، وحملات لتوعية المزارعين، وتحديث أنظمة إدارة الجفاف والفيضانات، واستخدام مصادر الطاقة البديلة، وتحديث القوانين والأنظمة، وتمكين الشباب والنوع الاجتماعي في صنع القرار.الأستاذة في كلية هندسة وإدارة الموارد الطبيعية في الجامعة الألمانية الأردنية د. منى هندية، أكدت ضرورة تأمين الحق في المياه للأجيال الحالية والمقبلة بطريقة مستدامة، داعية للتعامل مع المياه كسلعة اجتماعية وثقافية، لا كسلعة اقتصادية بالدرجة الأولى، والعمل وبجهود مكثفة لتأمين وزيادة توافر المياه والصرف الصحي في المدارس وللمجتمعات المهمشة، وتعزيز الاستخدام المستدام للمياه.وقالت هندية إن "المعادلة المائية في الأردن معقدة، أمام غياب المصادر السطحية، واعتماد الأردن جزئيا على مصادر المياه من دول الجوار، والتحديات والتحولات السياسية والاقتصادية الإقليمية والمحلية، بخاصة الازدياد الكبير في عدد السكان الناتج عن الهجرات القصرية".وأضافت أن إجراءات عدة تتوازى وتلك التحديات، وقد نفذت للحد من فاقد المياه، كونها من القضايا الأكثر إلحاحا في قطاع المياه، والوقوف على واقع التزويد المائي في جميع المناطق، وتقييم الأنظمة الحالية.كما دعت هندية لتعزيز قدرة الشبكات وتحسين أدائها، والبحث عن مصادر مائية جديدة بناء على دراسات علمية مكثفة، بما يضمن رفع كفاءة التزويد المائي المستمر خلال السنوات المقبلة، وانتهاج القطاع لإستراتيجيات متعددة، لرفع كفاءة التزويد المائي وتطوير الشبكات وعزل المناطق، بهدف تحسين التوزيع والضغوطات بما يخفف الفاقد، ويوفر كلف الطاقة والصيانة وإطالة أعمار الشبكات وأنظمة التحكم وتركيب عدادات ذكية حديثة.وأضافت أن "المياه" وضعت بدائل وخيارات لمشروع خفض الفاقد للجزء الشمالي من قناة الملك عبدالله في وادي الأردن، مبينة أن هذا المشروع يرفع كفاءة أنظمة التوزيع ضمن جهود تطوير القناة شمالا، لأغراض الشرب والري والحد من فاقد المياه في القناة وتوفير كميات إضافية للاستخدامات جميعها.وأوصت هندية بضرورة "الاستفادة من التمويل الدولي المتوافر لمواجهة أثر التغير المناخي على القطاع، واستغلال الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار شتاء نتيجة لتغير المناخ، لبناء سدود وأحافير، وهو ما أكدت عليه دراسة: تقييم مخاطر الفيضانات وخرائط أخطارها في منطقة عمان للعام 2021، بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، بأهمية إنشاء بحيرات في مواقع مختلفة من المدينة، لدرء أخطار الفيضانات أيضا.كما أكدت ضرورة تعزيز مفهوم دبلوماسية المياه والعمل على استمرار التعاون الإقليمي مع سورية والسعودية، وتوسيعه باتجاه شمول دول المشرق العربي وتركيا.من جهته، أكد مصدر مطلع في الوزارة، فضل عدم ذكر اسمه، أن قطاع اﻟﻤﻴﺎه يحتاج لدعم المؤسسات الحكومية جميعها، لإﻧﻔﺎذ أقوى وأثبت ﻹدارة اﻟﻤﻴﺎه، اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وأحكام اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ، توازيا ﻣﻊ شركات المياه ومستخدميها.وقال المصدر "ﺳﻴﻤﻀﻲ القطاع اﻟﻤﻴﺎه قدما بإعادة الهيكلة المؤسسة والقانونية، نحو ﻓﺼﻞ وﺗﺼﻨﻴﻒ المسؤوليات الرئيسة؛ لكل من إدارة اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ، وإﻧﺘﺎج اﻟﻤﻴﺎه، وخطوط النقل الرئيسة، وتوزيع المياه والتنظيم، وصولا إلى إدارة قطاع أكثر تبسيطا وتكاملا مع رقابة واضحة وتقارير متاحة للعامة لزيادة الشفافية والمساءلة.كما نصت الإستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 – 2040، على أنه سيجري العمل ﻣﻊ مستهلكي المياه والشركاء على تحسين كفاءة استخدام المياه، لزيادة المردود الاقتصادي لكل متر مكعب من المياه المستخدمة.كما ويقترن هذا التوجه بإجراءات تتعلق بتمكين الأداء المالي للقطاع وتعزيز قدراته على استرداد كلفة الخدمات على نحو أمثل، بخاصة وأن التكاليف المناطة بتطوير مصادر المياه ومعالجتها، وتلك المتعلقة بتقديم الخدمات، في تزايد مستمر وبشكل ملحوظ.إلى ذلك، شدد التقرير الدولي ذاته على أهمية تعزيز التعاون خارج مستجمعات المياه، مبينا أن الإدارة المستدامة للمياه يجب أن تمتد لما وراء المستجمعات، مع العمليات التشاركية التي لا تستند على موقع واحد فقط.كما اقترح أيضا في إطار تعزيز التعاون؛ الحفاظ على صحة النظام الإيكولوجي، وتنفيذ نهج المصدر إلى البحر، موضحا ضرورة مراعاة النظم البيئية في مراحل إدارة المياه وعملية التخطيط، وزيادة تبادل المعرفة واتخاذ القرارات الشاملة، والمشاركة التعاونية والشاملة في إدارة المياه لتحقق نتائج أكثر فعالية على المدى الطويل.