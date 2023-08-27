الأحد 27 آب 2023
النسخة المطبوعة

التدريب المهني تفتح باب التسجيل وتستحدث تخصصات جديدة

مؤسسة التدريب المهني
مؤسسة التدريب المهني
اعلن مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس احمد الغرايبة اليوم عن فتح باب القبول والتسجيل للدور الثاني من العام التدريبي 2023/2024 في كافة معاهد المؤسسة المنتشرة في كافة المحافظات وذلك من خلال الرابط الالكتروني ereg.vtc.gov.jo والتسجيل المباشر في المعاهد .اضافة اعلان
وقال الغرايبة في تصريح صحفي، إن مؤسسة التدريب المهني وضعت خطة استراتيجية للأعوام 2022- 2025 وفقا لتوجيهات جلالة الملك عبد اللّه الثاني بضرورة استمرارية تطوير بيئة التدريب المهني والتعليم التقني، وتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
وأضاف ان المؤسسة تعمل وفق رؤية جديدة بدعم ومتابعة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة والمهارات المرتبطة بالاقتصاد الاخضر ، والمرتبطة بالأمن الغذائي ، والمهارات المرتبطة بالصناعات .
وأشار الغرايبة الى ان المؤسسة تسعى الى مواكبة سوق العمل من خلال طرح تخصصات جديدة ونوعية قادرة على خلق فرص عمل والمنافسة في سوق العمل والتي تلائم التطور في مختلف المجالات ، انطلاقا من استراتيجية مؤسسة  التدريب المهني التي تهدف إلى تعزيز مهارات الشباب الأردنيين في مختلف المجالات وربطهم بفرص عمل مناسبة، فقامت المؤسسة توافقاً مع الخطة  الوطنية الأردنية للزراعة المستدامة (2022-2025)، بتطوير 12 برنامجاً زراعياً بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة واستحداث برامج تدريبية في قطاع الزراعة مثل (مزارع عام زراعات مائية ، مساعد ميكانيكي معدات زراعية ، مركب شبكات الري.) وتجهيز المشاغل بالمعدات والأجهزة اللازمة في ثلاث محافظات (البلقاء، إربد، المفرق).
 وذكر الغرايبة أنه تم تحويل مركز القويسمة إلى مركز التميز الأردني الألماني لصيانة المركبات وبمشاركة القطاع الخاص ، وسيقدم المركز الدورات التدريبية ( صيانة السيارات الكهربائية، صيانة السيارات الهجينة، وصيانة المعدات الثقيلة) اضافة لمراكز التميز في مجالات المحكيات والذهب والمجوهرات والصناعات الدوائية.
واشار الغرايبة ، لبرامج اخرى جديدة ومميزة مثل برامج الدعم اللوجيستي والسيارات الكهربائية ومعاون طبي والطاقة الشمسية الى جانب منح الرخصة الدولية في الذكاء الصناعي والطباعة الصناعية.
يذكر ان المؤسسة تطرح اكثر من 109 برامج تدريبة للفصل الثاني من العام التدريبي 2023/2024 في معاهد المؤسسة المنتشرة في كافة انحاء والمملكة ، وتستمر عملية التسجيل لغاية بدء الدوام في الاول من تشرين الاول القادم .
وستستقبل المؤسسة منذ مطلع ايلول طلاب التعليم المهني (ضمن برنامج الثانوي التطبيقي البريطاني BTEC) وذلك بالشراكة التامة مع وزارة التربية والتعليم ، ضمن 6 تخصصات (تخصص الأعمال وتخصص التكنولوجيا وتخصص الهندسة وتخصص التجميل والضيافة والزراعي).

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