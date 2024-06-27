التربية: الصور المسربة لامتحان اللغة العربية غير صحيحة

أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة أن جميع الصور المسربة عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي عن امتحان اللغة العربية الذي سيعقد اليوم الخميس غير صحيحة.

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وأضاف العجارمة في تصريحات صحفية إن الوزارة ستلاحق ناشري ومروجي هذه الصورة التي تهدف إلى تشتيت الطلبة والتأثير على مستوى أدائهم للامتحان، مؤكدا سلامة الإجراءات التي تحمي وتحافظ على أسئلة اي امتحان والتي تمنع انتشارها قبل الامتحان بأي شكل من الأشكال.



ويتقدم اليوم في ثاني أيام امتحان الثانوية العامة 148968 طالبا وطالبة للامتحان في مبحث اللغة العربية ولجميع الفروع.-(بترا)