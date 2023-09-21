التربية: اللغة الإنجليزية تحظى بتقدير كبير في النظام التعليمي الأردني

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أطلقت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، برنامج "التعليم من أجل النجاح" لتدريب المعلمين للعام 2023/ 2024.ويعد هذا البرنامج أحد البرامج التدريبية واسعة النطاق لهذا العام، ويأتي كثمرة لاتفاقية التعاون التي تم توقيعها خلال منتدى التعليم العالمي في لندن في وقت سابق من هذا العام، حيثُ يمثل التزامًا مشتركًا بالارتقاء بنوعية تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية عبر محافظات المملكة كافة.وتُمهد اتفاقية الشراكة هذه الطريق لاستحداث برنامج التدريب والتطوير المهني للمعلمين ومدربيهم على نطاق واسع، ومن المتوقع أن يخدم هذا البرنامج قرابة 1600 معلم ومدرب في المدارس الحكومية خلال عامه الأول فقط.وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة خلال رعايته إطلاق البرنامج في قاعة مسرح مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، بحضور عدد كبير من المسؤولين التربويين، عمق علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين، والتي يمثلها اليوم المجلس الثقافي البريطاني ووزارة التربية والتعليم.وأضاف محافظة أن هذه الشراكة تأتي لدعم أولويات الوزارة في مجال إصلاح نظام التعليم من خلال بناء قدرات المعلمين وتزويدهم بالمهارات والمعرفة المطلوبة لتحسين جودة التعليم في المدارس الحكومية في الأردن.وأشار إلى أن الوزارة وقعت في وقت سابق من هذا العام، اتفاقية تعاون لإنشاء شراكة مستدامة تهدف إلى تطوير تعليم اللغة الإنجليزية والتعلم وتحسين مخرجاته في المدارس الحكومية في الأردن، مبينًا أن برنامج "التعليم من أجل النجاح"، سيُمكن المزيد من المعلمين من تطوير مهاراتهم اللغوية ومعرفتهم التربوية.وبين محافظة أن اللغة الإنجليزية تحظى بتقدير كبير في النظام التعليمي الأردني، حيث يتم تدريسها لجميع الطلبة في المدارس الحكومية كمادة أساسية، من الصف الأول الأساسي وحتى الصف الثاني عشر، الأمر الذي يتطلب امتلاك المعلمين الكفايات والمهارات اللازمة لضمان جودة التعليم، ومساعدة الطلبة في تطوير قدراتهم.وأضاف أن الوزارة ستعمل بشكل وثيق مع المجلس الثقافي البريطاني لتحسين مهارات المعلمين أثناء الخدمة، معربًا عن سعادته بتعاون الخبرات الأردنية والبريطانية بشكل مشترك للمساهمة في تحسين مخرجات التعلم، ومبينًا أنه سيتم إشراك المشرفين التربويين في هذا البرنامج التدريبي لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وبحيث يكونون قادرين على توفير التدريب والتوجيه اللازمين للمعلمين.وأعرب محافظة عن شكره وتقديره لجهود الحكومة البريطانية ودعمها وزارة التربية والتعليم في سعيها لتطوير تدريس وتعليم اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية الأردنية، مؤكدًا السعي لتمكين متعلمينا وتحسين فرصهم المستقبلية، وتطوير مواردنا البشرية.من جانبها، أكدت السفيرة البريطانية في عمان بريدجيت بريند، عمق علاقات التعاون التي تجمع البلدين الصديقين، وبخاصة في المجالات التربوية والتعليمية، معربة عن تمنياتها بأن يسهم هذا البرنامج التدريبي في تحسين وتطوير قدرات معلمي اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية.بدورها، أكدت القائمة بأعمال رئيس المجلس الثقافي البريطاني سارة ساندس، أهمية البرنامح التدريبي "التعليم من أجل النجاح"، والذي سيسهم في دعم النظام التعليمي الأردني، مبينة أن هذا البرنامج سيعمل على تعزيز مهارات أكثر من 1500 معلم ومعلمة في جميع أنحاء المملكة.ويعد برنامج "التعليم من أجل النجاح" برنامجًا شموليًا صُمم لغرض تمكين معلمي اللغة الإنجليزية من خلال رفدهم بأحدث الأساليب والموارد، كما تهدف هذه المبادرة إلى خلق تأثير إيجابي حول تجربة التعليم العامة للطلاب في المملكة وذلك من خلال تعزيز مهارات ومعرفة المعلمين.إلى ذلك، تضمنت فعاليات إطلاق البرنامج، عرض قصص نجاح لمعلمين تم تسجيلها في التدريب العام الماضي، وعرض الملاحظات الختامية لمديرة برامج اللغة الإنجليزية الدكتورة نسرين صالح.