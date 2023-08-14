الإثنين 14 آب 2023
النسخة المطبوعة

التربية تدعو مئات المرشحين لوظيفة معلم (أسماء)

وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)
وزارة التربية
دعت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية عددا واسعا من المرشحين للتعيين، لإجراء المقابلة الشخصية.

وتاليا الأسماء:

اضافة اعلان













إرادة ملكية

إرادات ملكية بالموافقة على 6 مشاريع قوانين 12 آب 2023

مهرجان صيف عمان

انطلاق مهرجان صيف عمان بأمسية أحيتها الفنانة شرارة 12 آب 2023

موجة حر

الأرصاد: الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها بـ9 درجات مئوية 12 آب 2023

64d5deb0321c6 (1)

صيف عمّان ينطلق الجمعة في حدائق الحسين 11 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رقيب سير

الدوريات الخارجية تدعو السائقين إلى القيادة بحذر وتمهل

منذ4 ساعة
موجة حر

أجواء حارة جدا في جميع المناطق ومغبرة في البادية

منذ6 ساعة
إعادة فتح طريق المفرق - الزرقاء بعد انقلاب شاحنة

إعادة فتح طريق المفرق - الزرقاء بعد انقلاب شاحنة

منذ14 ساعة
فيصل الشبول

الشبول: الحكومة ملتزمة بدعم وسائل الإعلام المحلية

منذ16 ساعة
اسقاط طائرة مسيرة على واجهة المنطقة العسكرية الشمالية محملة بمواد مخدرة

إسقاط طائرة مسيرة على واجهة المنطقة العسكرية الشمالية محملة بمواد مخدرة

منذ18 ساعة
الجامعة الألمانية الأردنية

" الألمانية الأردنية" تحول المحاضرات عن بعد الأحد

12 آب 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

منطوق الرئيس في هذا التوقيت

ماهر أبو طير |اليوم

دوائر وناخبون

جهاد المنسي |اليوم

ماذا بعد صدور قانون مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟

أحمد عوض |اليوم

النمو في سيارات الكهرباء وتوسعة المصفاة والتلوث والازدحام: ما السياسة الحكومية المطلوبة؟

جواد عباسي |اليوم

القوانين بين الثقافة والدراية

يعقوب ناصر الدين |اليوم

مراجعة أدوات الدولة

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
مقاتلة روسية تحلق قرب مسيّرة أميركية في الاجواء السورية في 23 تموز (يوليو) - (أرشيفية)

ردع التصعيد الأفقي الروسي في سورية

ترجمات | منذ17 ساعة
الملكة ماري من مودينا مع الأمير جيمس ستيوارت، بريشة بينيديتو جيناري الثاني، 1690 – (المصدر)

‏كيف غيرت نظريات المؤامرة مجرى التاريخ؟‏

ترجمات | منذ17 ساعة
مؤيدون لفلسطين يطالبون بإنهاء الفصل العنصري لإسرائيل - (أرشيفية)

"ديمقراطية" الأبارتايد

ترجمات |12 آب 2023
البروفيسور آفي شلايم أثناء إلقاء محاضرة - (أرشيفية)

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-1)

ترجمات |11 آب 2023
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |09 آب 2023
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
 