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الإثنين 14 آب 2023
9:14 ص
التربية تدعو مئات المرشحين لوظيفة معلم (أسماء)
وزارة التربية
دعت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية عددا واسعا من المرشحين للتعيين، لإجراء المقابلة الشخصية.
وتاليا الأسماء:
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