الأحد 06 آب 2023
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التربية: تسجيل 840 مخالفة خلال امتحانات توجيهي

طلبة توجيهي يؤدون امتحانا في قاعة بإحدى المدارس-(أرشيفية)
امتحانات توجيهي
سجلت 840 مخالفة خلال امتحانات الثانوية العامة "توجيهي"، الأمر الذي استوجب عقوبات متفاوتة بين إنذار وحرمان مبحث وحرمان دورة وحرمان دورتين، وفق مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة.اضافة اعلان

وقال كنانة، لـ"المملكة" الأحد، إن 44 حالة عقابها حرمان مبحث، و96 حالة تعاقب إلغاء دورة، إضافة إلى 585 حالة عقابها إلغاء دورتين.

وعن نتائج الثانوية العامة، توقع أن ينتهي تصحيح جميع الامتحانات واستخراج النتائج النهائية في النصف الثاني من شهر آب الحالي.

وأشار إلى أن عدد المعلمين الذين عملوا في تصحيح دفاتر الإجابات للأسئلة المقالية في المباحث الثلاثة المعروفة بلغ 8500 معلم ومعلمة.

وأضاف أن العاملين في تصحيح واستخراج النتائج بشكل عام في إدارة الامتحانات والاختبارات أكثر من 500 شخص.

وأوضح أنه في نهاية كل امتحان يكون هناك لجنة متخصصة تناقش الورقة الامتحانية لجميع مفرداتها، مؤكدا أن اللجنة الفنية من المتخصصين والخبراء الذين ناقشوا الأوراق الامتحانية أكدوا أنها لم تخرج أبدا عن المنهاج المدرسي المقرر، وأنها متزنة ضمن جداول ومواصفات راعت الفروق الفردية بين الطلبة بنسب مناسبة.

وأضاف أن معظم الملحوظات التي وردت على بعض الأوراق الامتحانية نوقشت من اللجان الفنية المتخصصة وأوردت رأيها في جميع الملحوظات، مشيرا إلى أن معظم الملحوظات الواردة لم تكن دقيقة.
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