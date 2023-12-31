التربية تعلن تطوير المسار المهني في المدارس

اضافة اعلان

شهدت وزارة التربية والتعليم إنجازات وتطويرا في العملية التعليمية بجميع مساراتها، لاسيما في مجال التعليم الأكاديمي والمهني "التقني" من خلال تطبيق معايير البرنامج الدولي "BTEC" في التعليم.ويعتبر هذا المسار استجابة لرؤية التحديث الاقتصادي التي تضمنت أولويات خاصة بالتعليم المهني والتقني ضمن خطة عمل تنفيذية بوشر بها العام الدراسي الحالي 2023/2024، حيث من المقرر أن يسهم بتحقيق أعلى معايير الجودة في مخرجات التعليم المهني كون هذا البرنامج يعطي الفرصة للطلبة في الجامعات بتغيير أنماط التعليم الكلاسيكية التقليدية.وسيستقطب المسار المهني التقني "BTEC" بشكله الجديد الطلبة المتميزين بشكل أكبر من السابق، في مستويات من 1 إلى 7، حيث إن مستويات 1 إلى 3 تُدرس في المدارس الثانوية وتقدم المستويات من 4 إلى 7 في الجامعات.ويتم تصنيف الطلبة بعد الصف التاسع الى مسارين أكاديمي ومهني، ويعتمد ذلك على رغبة الطالب بالدرجة الأولى إذ إن هناك معايير للتوزيع ضمن 6 خيارات.وعملت الوزارة على تحديث وتجهيز المشاغل والمختبرات لاستيعاب برامج التعليم المهني، وبناء مدارس مهنية جديدة وتجهيزها لاستيعاب أعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم المهني كما هو مخطط له.يشار إلى أن مؤهلات "BTEC " تهدف إلى إثراء الطلاب بالمعرفة العلمية والعملية، حيث يكتسب الطلاب خلال دراستهم لهذه المناهج، الكثير من الخبرة العملية بسوق العمل من خلال طرق تدريسية وتقييمية تدعم الطلاب بالمعرفة والمهارات والسلوك المطلوب لسوق العمل ليصبح الطالب مجهزا للاندماج بالواقع العملي أو استكمال الدراسة الجامعية.وقامت الوزارة بوضع خطة إجرائية تتضمن تحليل احتياجات سوق العمل الأردني لفهم الأولويات الاقتصادية لقطاعات التعليم والتدريب الفني والمهني الأردني والقطاعات التي يجب أن تحظى بالأولوية والوحدات التي يجب اختيارها من مؤهلات مجلس تعليم إدارة الأعمال والتكنولوجيا "BTEC" التي تضمن حصول الطالب على وظيفة المستقبل وتخفف نسبة البطالة، حيث تم تطوير المؤهلات المهنية التقنية لمواءمة البيئة المحلية للتأكد من ملاءمتها لاحتياجات المهارات الأردنية بما في ذلك المهارات الفنية والمهارات الأوسع نطاقا التي قام أصحاب العمل بإبرازها.وعملت الوزارة على تطوير مناهج الطلبة من خلال تطوير وحدات دراسية متخصصة لحقول الزراعة والجمال خاصة بالأردن لتتواءم مع البيئة المحلية وتم اختيار وحدات دراسية لكل التخصصات الباقية من المؤهلات الدولية للمستوى الثاني المترجمة للغة العربية وتم تزويد ودعم التخصصات بإطار دعم متكامل، كما تم تطوير موارد المعلمين من الأدلة الإرشادية لتتماشى مع التخصصات والكتب المدرسية للطلاب وتم ترجمة الوثائق للغة العربية.وجرى خلال العام الحالي تدريب 540 معلما في المرحلة الأولى، على ضمان جودة تطبيق وتقييم الوحدات الدراسية لتخصصات "BTEC" وتدريب المعلمين في كل تخصص على المحتوى والتقييم واستخدام الموارد والأدوات وتم الحصول على اعتماد جميع المدارس المستهدفة باعتماد المنهاج لتكون مراكز لتقديم التخصصات التقنية بناء على تدريب المعلمين.يشار الى أن وزارة التربية والتعليم اعتمدت برنامج "BTEC" التقني في المدارس الحكومية وعددها 266 مدرسة منها 262 مدرسة حكومية و4 مدارس تابعة لمدارس الثقافة العسكرية، وتم توزيع 515 تخصصا على المدارس المستهدفة، حيث تم توزيع 18 ألف طالب على تخصصات المستوى الثاني (الصف العاشر) الستة في المرحلة الأولى وهي "الهندسة والزراعة والتجميل والضيافة والفندقة والأعمال وتكنولوجيا المعلومات" للعام الدراسي 2023-2024.كما سيتم إضافة أربعة تخصصات للمستوى الثاني العام الدراسي 2024-2025 وهي البناء والمنشآت والسياحة والسفر والوسائط الإبداعية والفنون والتصميم، إضافة إلى توزيع التخصصات على معاهد ومراكز التدريب المهني، حيث تم اعتماد 21 معهدا تدريبيا مهنيا يتم توزيعها على 18 مديرية تربية وتعليم، وقد تم ربط تلك المعاهد بمدارس مهنية واعتماد تخصصات مهنية تقنية وتوزيع الطلبة فيها. (بترا)