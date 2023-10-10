الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
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التربية تكشف طبيعة الامتحان التكميلي لطلبة التوجيهي

وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)
وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)
قال مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد شحادة أبو السعيد إنه واعتباراً من يوم غد الأربعاء ستبدأ عملية التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2023/ الامتحان التكميلي، فيما ينتهي التسجيل مساء يوم الخميس الموافق 26 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.اضافة اعلان

وأضاف أبو السعيد في حديثه لإذاعة الأمن العام، أن الامتحان يشمل كل من تقدم بطلب اشتراك للامتحان للعام 2023، بالإضافة إلى الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل للخطط الدراسية للعام 2017/ 2018 فما بعد.

وبين أن التسجيل يتم إلكترونيًا عن طريق الموقع (exams.moe.gov.jo) دون الحاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم فيما تُدفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة عن طريق "إي فواتيركم" من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين.

وفيما يتعلق بالكتب المقررة للامتحان التكميلي 2023، أوضح أن جميع المشتركين سيتقدمون على كتب الطلبة النظاميين للعام الدراسي الماضي 2022/ 2023 باستثناء المشتركين من الخطط القديمة (جيل 2004 فما قبل) فيسمح لهم في المباحث العلمية (الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والعلوم الحياتية) الاختيار بين الكتب المدرسية القديمة والكتب الجديدة.

وحول طبيعة الامتحان، قال إن الامتحان هو امتداد للامتحان العام والقرارات والتعليمات المعمول بها، إذ سيبقى العمل بها في الامتحان التكميلي، وبالتالي فإن نمط الامتحان لن يتغير على طلبة التكميلي.
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