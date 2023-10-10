التربية تكشف طبيعة الامتحان التكميلي لطلبة التوجيهي

وأضاف أبو السعيد في حديثه لإذاعة الأمن العام، أن الامتحان يشمل كل من تقدم بطلب اشتراك للامتحان للعام 2023، بالإضافة إلى الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل للخطط الدراسية للعام 2017/ 2018 فما بعد.
وبين أن التسجيل يتم إلكترونيًا عن طريق الموقع (exams.moe.gov.jo) دون الحاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم فيما تُدفع الرسوم ضمن فترة التسجيل المعلنة عن طريق "إي فواتيركم" من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين.
وفيما يتعلق بالكتب المقررة للامتحان التكميلي 2023، أوضح أن جميع المشتركين سيتقدمون على كتب الطلبة النظاميين للعام الدراسي الماضي 2022/ 2023 باستثناء المشتركين من الخطط القديمة (جيل 2004 فما قبل) فيسمح لهم في المباحث العلمية (الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والعلوم الحياتية) الاختيار بين الكتب المدرسية القديمة والكتب الجديدة.
وحول طبيعة الامتحان، قال إن الامتحان هو امتداد للامتحان العام والقرارات والتعليمات المعمول بها، إذ سيبقى العمل بها في الامتحان التكميلي، وبالتالي فإن نمط الامتحان لن يتغير على طلبة التكميلي.