الأحد 23 تموز 2023
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التربية تنفي تسريب أسئلة امتحان التوجيهي اليوم

التربية تطلق رابطا إلكترونيا لتقديم طلبات الترقية (رابط)
وزارة التربية

نفت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات تسريب أسئلة امتحان العلوم الحياتية للتوجيهي، داعية الطلبة إلى عدم الالتفات للشائعات.
وأضافت قبيلات عبر صفحتها على الفيسبوك: "يتم تداول ورقة امتحانية، على أنها تعود لامتحان اليوم في مبحث الأحياء، ندعوكم إلى عدم تداولها أو الالتفات للشائعات التي تتحدث عن تسريب الأسئلة، وتعمل على إضاعة جهودكم وزعزعة ثقتكم بأنفسكم فيما تبقى من وقت يفصلكم عن الامتحان".
وتابعت: "ثقوا بأنفسكم وبجهود بذلتوها وتوكلوا على الله".

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ويتوجه الأحد، 149494 طالبًا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية إلى قاعات الامتحان لتأدية الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) في يومه العاشر وما قبل الأخير، وذلك من أصل 189410 مشتركا ومشتركة هم إجمالي المسجلين، منهم 126271 من الطلبة النظاميين، و63139 من طلبة الدراسة الخاصة.


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