السبت 19 آب 2023
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التربية توضح مواعيد دوام طلبة المدارس الحكومية والخاصة

طالبات وطلاب مدرسة خلال طابور صباحي في مدرسة بالمحافظات- (أرشيفية)
طلبة
يتوجه غدا الأحد، طلبة المدارس الحكومية إلى مدارسهم إيذانا ًببدء العام الدراسي الجديد 2023/2024.
وأكدت الوازرة أنها استكملت جميع الإجراءات المتعلقة باستقبال الطلبة من حيث، توريد الكتب المدرسية وتوزيع الشعب الصفية والكوادر التعليمية على المدارس.اضافة اعلان
وأشارت إلى أنه سيبدأ دوام الطلبة في المدارس الحكوميَّة، لجميع الفروع من طلبة الفروع الأكاديمية للصفوف من (10 – 12)، بالإضافة إلى دوام طلبة الفروع المهنيَّة (BTEC) في المدارس الحكوميَّة.
وأضافت الوزارة، أن طلبة المدارس الخاصة يبدأ دوام مدارسهم مطلع الشهر المقبل في يوم الأحد الموافق 3/ 9/ 2023 .
وفي تصريحات سابقة قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، إن نسبة توريد الكتب المدرسية للمدارس للعام الدراسي 2023/2024 بلغت 95 بالمئة، وأن الوزارة ستستكمل توريد جميع الكتب للمراحل الدراسية المختلفة مع نهاية الأسبوع الحالي.
وبينت أن الوزارة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، بصدد استكمال المقابلات لاختيار المعلمين الجدد لملئ 2700 شاغر، من حملة الشهادة الجامعية الأولى وخريجي دبلوم تأهيل المعلمين ما قبل الخدمة.
وأعلنت الوزارة عن إنشاء غرفة عمليات في مركز الوزارة لمتابعة الإجراءات المرتبطة ببدء العام الدراسي، واستقبال الملاحظات والاستفسارات من الميدان على الأرقام التالية، (065662475)، (065692368)، (065699916) ، تلفاكس (065666492) ، خلوي (0791881434)، (0791881435)، (0791881436)، (0791881439)، (0791881450).


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