الثلاثاء 19 آذار 2024
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التربية توقع اتفاقية لإنشاء 3 مدارس في الأردن

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وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة وعادل الغانم

وقعت وزارة التربية والتعليم وعادل يعقوب شاهين الغانم من دولة الكويت الشقيقة اتفاقية للتنسيق والتعاون لتنفيذ مشروع إنشاء ثلاث مدارس بمبلغ مليون وخمسمئة ألف دينار أردني تبرعًا نقديًا للوزارة.

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ووقع الاتفاقية عن الوزارة، وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، فيما وقعها عادل الغانم، بحضور الأمينين العامين للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة.


وثمن الدكتور محافظة خلال توقيع الاتفاقية اليوم الثلاثاء، تبرع السيد عادل الغانم بمبلغ مليون وخمسمئة ألف دينار أردني، لغاية إنشاء المدارس المُستهدَفة.
من جانبه، أعرب الغانم عن شكره لوزارة التربية والتعليم لإتاحتها الفرصة للمساعدة في تنفيذ هذه المدارس، مؤكدًا عمق الروابط التي تجمع الشعبين الشقيقين الأردني والكويتي.


والمدارس المستهدفة هي مدرسة بيت يافا في مُديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد، ومدرسة الحوية في مُديرية التربية والتعليم لقصبة مأدبا، ومدرسة فاطمة الزهراء في مُديرية التربية والتعليم للواء قصبة الكرك.


وبحسب الاتفاقية، يتم تسليم موقع مدرسة بيت يافا في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد؛ للبدء بأعمال التصميم فور توقيع الاتفاقية، وتُسلَّم المواقع الأخرى خلال مُدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ توقيع هذهِ الاتفاقية.


كما سيتم تسمية المدارس المُستهدَفة على النحو الآتي: مدرسة يعقوب جاسم الغانم، مدرسة مرزوق جاسم بودي، ومدرسة شيخة محـمـد الغانم.


وحضر توقيع الاتفاقية عن الوزارة مدير إدارة الشؤون القانونية الدكتور مصطفى الروسان، ومدير إدارة الأبنية والمشاريع المهندس عصام أبو أحمدة، والسيد جمال عودة ممثلًا للسيد عادل الغانم.

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