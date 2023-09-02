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السبت 02 أيلول 2023
6:57 م
التربية: قرابة 25 ألف طالب انتقلوا من المدارس الخاصة للحكومة
طلاب مدارس
انتقل قرابة 25 ألف طالب وطالبة من المدارس الخاصة للحكومة، وفقا للناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة.
وقال المساعفة، عبر قناة المملكة، السبت، إنّ 11 ألف طالب وطالبة انتقلوا من المدارس الحكومية للخاصة، حيث إنّ عملية انتقال طلاب المدارس منذ 3 أسابيع حتى الخميس الماضي.
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