"التربية والتعليم": بطء مواجهة إنجاز برامج الأبنية المدرسية وتنمية الطفولة المبكرة

آلاء مظهر

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برغم تحقيق وزارة التربية والتعليم خطوات مهمة في العملية التعليمية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لكن المضي في مواجهة التحديات على صعيد الأبنية المدرسية، وتنمية برامج الطفولة المبكرة، وتدريب المعلمين ما تزال "بطيئة" الوتيرة، وفق خبراء تربويين.وأوضحوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن التقدم بتحقيق مستهدفات برنامج الأبنية المدرسية، ما يزال دون المخطط له، عازين ذلك إلى زيادة معدلات النمو السكاني الطبيعية والطارئة (الهجرات واللجوء)، وارتفاع أعداد الطلبة المنتقلين من المدارس الخاصة إلى الحكومية.وأشاروا إلى أن برامج التنمية المهنية التي تقرها الوزارة، تقليدية، لا تستند على حاجات المعلم الحقيقية، داعين الى ضرورة إعادة حوكمة التنمية المهنية للمعلمين، ومنح صلاحيات للميدان التربوي، لتصميم اطر برامج التنمية المهنية وفق احتياجات المعلمين المشتركة، فضلا عن اعادة النظر بأساليب وأدوات تقييم أداء المعلمين، وربطها بأداء الطلبة.وأكدوا أهمية تفعيل ما ورد في "الرؤية الاقتصادية 2033"، بخصوص تنمية الطفولة المبكرة، وايجاد برامـج شاملة ومتكاملة للتعليم والتطوير في مرحلة الطفولة المبكرة، وإرساء سياسة لتوسيع نطاق التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ومراجعة مستهدفاتها.وكان تقرير المتابعة والتقييم السنوى للخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم للعام 2021/2022 الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، تضمن أهم التحديات والتوصيات، لإثراء التخطيط الإستراتيجي للعام 2023 /2024.وأشار التقرير إلى أبرز التوصيات ذات الأولوية للعام 2023/ 2024 التي تتمثل بالوصول لاستيعاب كامل من هم في مرحلة رياض الأطفال بحلول العام 2026.وتمثلت توصيات، بتطوير إطار مهني جديد للمعلمين، ونظام الرتب، وبرنامج التدريب والتأهيل أثناء الخدمة، وتمويل مشاريع بناء جديدة، وإعادة تأهيل مدارس قائمة.وزير التربية والتعليم الأسبق د. تيسير النعيمي، أكد أن برنامج البيئات المدرسية المواتية للتعلم الفعال، تعترضه تحديات عدة فبرغم الاستثمار الكبير في البرنامج منذ تسعينيات القرن الماضي، الا انه لم يحقق مستهدفاته، المتمثلة بالتخلص من الأبنية المستأجرة ومدارس نظام الفترتين، والحد من زيادة الكثافة الصفية.وقال النعيمي إن التقدم بتحقيق مستهدفات البرنامج دون المخطط له، اذ نلحظ زيادة عدد الأبنية المدرسية المستأجرة التي تعمل بنظام الفترتين، وارتفاع الكثافة الصفية، برغم الجهود الكبيرة في التوسع بالبرنامج عبر انشاء مدارس جديدة، وتحسين عناصر البيئة المدرسية الجاذبة والمحفزة للتعليم، ولعل مرد ذلك الى أن الزيادة في معدلات النمو السكاني الطبيعية والطارئة، تفوق قدرة الوزارة على الإيفاء بها، بالإضافة لارتفاع أعداد المنتقلين من طلبة المدارس الخاصة الى الحكومية.وأضاف النعيمي، ينضاف الى هذه التحديات، الاجراءات المتعلقة بتعقيدات طرح عطاءات الأبنية المدرسية، وقصر الفترة الزمنية السنوية المتاحة للمباشرة، بإجراءات عطاءات الأبنية بين إقرار مشروع الموازنة السنوية وإيقاف طرح العطاءات الحكومية وما يرتبط بذلك، وقصور الاستثمار الأمثل أحيانا للموارد المتاحة، بتوجيه الموارد نحو انشاء أبنية مدرسية في المناطق الأكثر حاجة، بخاصة قصبات المدن الرئيسة، وصعوبات استملاك الأراضي المناسبة لمكان الحاجة.وبين أن تحقيق مستهدفات الخطة الإستراتيجية للوزارة، تكتنفها مهددات جوهرية إن لم تضاعف التوسع في برنامج الأبنية المدرسية، بزيادة مخصصات موازنة الوزارة، وتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع الأبنية المدرسية بتخطي الاجراءات البيروقراطية، وتفعيل برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، والتخطيط السليم لمواجهة الطلب على التعليم، وتوجيه الموارد المتاحة لمناطق تشهد طلبا عاليا، وتعاني من قصور واضح في عناصر البيئات التعليمية المواتية للتعلم، بخاصة في متطلبات التعليم الدامج.وأوضح النعيمي أنه برغم التقدم في مستهدفات برنامج التعليم المبكر والاستيعاب الكامل للأطفال في التعليم قبل المدرسي، والتحسن الملحوظ الذي شهده في الأعوام الأخيرة على صعيد الحوكمة والسياسات والبرامج، لكن وتيرة تنفيذ البرنامج دون المستوى المأمول، لنقص التمويل في مواجهة الطلب الشديد على هذا النوع من التعليم، وما يعترض تنظيم القطاع بخاصة الأهلي منه.وأشار إلى أن التحدي الأبرز في التوسع ببرامج الطفولة المبكرة، يتمثل بتدني نوعية برامجه (مؤهلات العاملين، بيئات التعلم، المناهج وموارد التعلم واستراتيجيات التعليم)، فهي محكومة لأطر تقليدية وممارسات تعليمية جامدة، لا تسعف كثيرا بتحسين الاستعداد للتعلم وتنمية قدرات الأطفال وميولهم ومواهبهم.ولفت النعيمي إلى أن الوزارة حققت خطوات ملموسة في الأعوام الأخيرة، في محور التنمية المهنية للمعلم، بإقرار إطار سياسات التنمية المهنية، ونظام رتب المعلمين، والمسار المهني للمعلم، وترخيص المعلمين، واستحداث برامج نوعية، بخاصة برامج قبل الخدمة، والقيادة المدرسية، وشبكات الممارسة المهنية، والتقييم المرتبط بالأداء والكفايات، والتحول في آليات استقطاب واختيار المعلمين وغيرها.وأشار إلى أن برامج التنمية المهنية بالوزارة تقليدية، ونظرية، ومكررة، لا تستند على حاجات المعلم الحقيقية، وتنفذ بأسلوب المجموعات الكبيرة، كما أنها لا تنتظم في مسار مهني واضح، يراكم من التعلم المستمر للمعلم، ويصقل خبرته التعليمية.وبين أن ما تحتاجه الوزارة، ترجمة سياساتها في التنمية المهنية لبرامج نوعية، واستثمار ما تتيحه التكنولوجيا من إمكانات في هذه المجالات.وشاركه الرأي مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي بالوزارة سابقا د. محمد ابو غزلة، الذي قال إن الوزارة حققت خطوات مهمة في محاور عدة، كتطوير الثانوية العامة، والتعليم المهني، والمناهج.واضاف، ان هناك محاور أساسية أيضا، ما يزال التقدم فيها بطيئا، وأبرزها: البنية التحتية بشقيها المادي والتقني، وتحقيق إلزامية الالتحاق برياض الأطفال وتدريب وتمكين المعلم.ففي محور البنية التحتية المتعلق بتوفير الأبنية المدرسية، أوضح أبو غزلة أنه برغم جهود الوزارة الكبيرة، لكن تحدياته ما تزال كبيرة، وأبرزها تبعات الهجرات القسرية والنمو السكاني المتزايد سنويا، وانتقال الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية.وبحسب تصريحات رسمية، بلغ عدد الطلبة المنتقلين من القطاع الخاص في الأعوام الثلاثة الماضية نحو 149 الف طالب وطالبة من المراحل، بما فيها رياض الأطفال، وبزيادة 168 مدرسة في الأعوام الثلاثة الماضية.وبين ابو غزلة، ان الزيادة في عدد المدارس بسبب حجم انتقال الطلبة من المدارس الخاصة، أثر على خطط الأبنية المدرسية، جراء زيادة المدارس المستأجرة، واللجوء لنظام الفترتين.وشدد على ضرورة، أن يلقى هذا المحور اهتماما خاصا، نظرا لتواضع نسب الإنجاز فيه، بقيام الوزارة بإعداد خطة محكمة وقابلة للتطبيق، تتوافق مع مبادرات الرؤية الاقتصادية في تطوير البنية التحتية والتقنية لقطاع التعليم، تتمثل ببناء أبنية مدرسية جديدة، وتبني توظيف تقنيات التعليم وتوسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة المخصصات المالية من الموازنة العامة، وتبني فكرة المدارس الأهلية الحكومية.وأكد أبو غزلة، أن الاهتمام برياض الأطفال أولوية في التطوير، بخاصة بعد التراجع الكبير الذي خلفته جائحة كورونا من فقد تعليمي.وأكد أهمية تفعيل ما ورد في الرؤية الاقتصادية بشأن تنمية الطفولة المبكرة، بايجاد برامج شاملة ومتكاملة للتعليـم والتطويـر فـي هذه المرحلة، وتنفيذ مبادرات تتعلق برياض الأطفال، ووضع سياسة لتوسيع نطاق التعليم خلالها، ومراجعة مستهدفاتها، كما على الحكومة إنشاء مظلة مستقلة لإدارة الطفولة المبكرة كما في الدول الأخرى.واقترح ابو غزلة، إعادة حوكمة التنمية المهنية للمعلمين، ضمن أطر تشريعية وتنظيمية وإجرائية واضحة، بالتعاون مع المعلمين، ومنح الصلاحيات للميدان التربوي، لتصميم أطر برامج التنمية المهنية، وفق احتياجات المعلمين المشتركة.كما طالب بإعادة النظر في أساليب وأدوات تقييم أداء المعلمين، وربطها بأداء الطلبة، وقد يتفق ذلك في ظل سياسة التعيين الجديدة، شريطة ارتباطه بتطوير نظام المساءلة المهنية، في ظل نتائج التقويم المهني، والتي على إثرها تتخذ قرارات باستمرار المعلم أو إنهاء عقده، وفق مستوى أدائه، وعلى الوزارة أن تبحث عن مزودين للتدريب وإعادة التعاون مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، لدورها الإيجابي بتمكين المعلمين، وعلى العاملين في الوزارة، التفرغ لرسم السياسات، ومتابعة التدريب وترك التنفيذ للمتخصصين من مزودي التدريب.الخبير التربوي د. عايش النوايسة، قال إن الوزارة في محور تدريب المعلمين وتنميتهم مهنيا، تمكنت من تحقيق تقدم ملموس عبر إنجازها لإطار شامل، ضمن محاور معدة تحت مسمى سياسة المعلم، وتهدف لجعل مهنة التعليم خياراً جذاباً عبر نظام يشجع التميّز والنشاط والإبداع.وأضاف النوايسة أن إيجاد نظام تأهيل قبل الخدمة معتمد، وقادر على توفير قدرات الدخول للنظام التربوي، وبناء نموذج تنمية مهنية مستدامة فاعل، يضمن فرص تعليم مدى الحياة، وإيجاد نظام للمتابعة والتقييم في إطار السياسات الشاملة الخاصة بالمعلم، يضمن تنفيذ هذه السياسات.وأكد النوايسة، أن الوزارة تعاملت مع هذا الملف بشمولية، مستندة في عملية الإنشاء لعناصر متكاملة، هي: التطوير المؤسسي الى جانب التنمية المهنية لمعلمات رياض الأطفال.وبين أن الوزارة أحرزت تقدما ملحوظا في الأعوام الماضية، متجسدا ذلك بالتوسع في رياض الأطفال، وتنفيذ تدريب متخصص لمعلمي رياض الأطفال فضلا عن إلحاق مجموعة منهم بدبلوم ما قبل الخدمة هذا العام وقبل ذلك طورت الوزارة المعايير المهنية التخصصية لمعلمات رياض الأطفال والتي انعكست على البرامج التدريبية التي تقدم لهم من حيث النوع والشمولية مما يتوقع أن ينعكس على كل ذلك على تحسن الأداء بصورة شمولية.