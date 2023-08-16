التربية : 63.4 % النسبة العامة للنجاح بامتحان الثانوية العامة 2023

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أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء، نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة-الامتحان العام 2023.وقال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة الدكتور محمد كنانة، في مؤتمر صحفي، إن نسبة النجاح العام في الامتحان بلغت 63.4 بالمئة، مبينا أن عدد المشتركين في الامتحان بلغ 189421، حضر منهم للامتحان 172712، فيما نجح منهم 109459 طالبا وطالبة.وأضاف أن عدد الطلبة النظاميين المتقدمين للامتحان في مساري التعليم الأكاديمي والمهني الشامل بلغ 126272، تقدم منهم للامتحان فعليا 122046، فيما تقدم منهم في المسار الثانوي الشامل الأكاديمي 109359، نجح منهم 70525 بنسبة مئوية بلغت 64.5.وتوزع المتقدمون في هذا المسار، بحسب الدكتور كنانة، بواقع 48805 في الفرع العلمي نجح منهم 36778 بنسبه نجاح 75.4 بالمئة، و60506 في الفرع الادبي نجح منهم 33720 بنسبه نجاح 55.7 بالمئة و48 في الفرع الشرعي نجح منهم 27 بنسبه النجاح 56.3 بالمئة.وفي المسار الثانوي الشامل المهني، أوضح الدكتور كنانة، أن عدد المتقدمين للامتحان من الطلبة النظاميين في هذا المسار بلغ 12687 نجح 7707 طالبا بنسبة نجاح بلغت 60.7 بالمئة.وتوزع المشتركون في هذا المسار بواقع 4564 في الفرع الصناعي نجح منهم 2184 بنسبة نجاح 47.9 بالمئة، و1621 في الفرع الزراعي نجح منهم 1115 بنسبة نجاح بلغت 68.8 بالمئة، و1013 في الفرع الفندقي نجح منهم 647 بنسبة نجاح بلغت 63.9 بالمئة، و5489 في الاقتصاد المنزلي نجح منهم 3761 بنسبة نجاح بلغت 68.5 بالمئة.وأعلن كنانة، أسماء الطلبة الأوائل من الطلبة النظاميين في الامتحان في الفرع العلمي، وهم تالا مصطفى محمود شيخ صالح من مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية في قصبة عمان وجاءت في المركز الأول بمعدل 99.80 بالمئة، وكل من أحمد حسان أحمد درويش من الكلية العلمية الاسلامية للذكور في قصبة عمان وحصل على معدل 99.75 بالمئة، وايمان محمود عارف العواملة من مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز في قصبة السلط بمعدل 99.75 بالمئة، وماس مروان محمود نافوخ من مدرسة الرقمي في لواء الجامعة بمعدل 99.75 بالمئة، في المركز الثاني مكرر.وفي الفرع الأدبي، حصلت الطالبة نجاح محمد عبد الله بني خالد /دراسة خاصة في لواء بني كنانة على المركز الأول بمعدل 99.85 بالمئة، فيما جاء في المركز الثاني مكرر، كل من دانا محمد صلاح الحموي من المدارس الدولية في وادي السير بمعدل 99.55 بالمئة، ونغم عامر محمد من مدرسة ذات النطاقين الثانوية في الرصيفة بمعدل 99.55، وهبه علي منيزل عبدالله من مدرسة وادي الريان الثانوية للبنات في الاغوار الشمالية بمعدل 99.55 بالمئة.وفي الفرع الشرعي، حصل الطالب عبد العزيز احمد خليل عبد العزيز من مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للعلوم الشرعية في قصبة اربد على المركز الاول بمعدل 97.10 ، وجاء في المركز الثاني ايناس محمد فيصل عبد المعطي بمغور/ دراسة خاصة في لواء ماركا بمعدل 96.10 بالمئة، وفادية علي احمد محمد علي / دراسة خاصة في لواء ماركا بالمركز الثالث بمعدل 95.40 بالمئة.وفي الفرع الصناعي، حصلت الطالبة رند رياض حسن صافي من مدرسة لميس بنت عمر الثانوية للبناب بلواء ماركا على المركز الاول بمعدل 99.55، وجاء الطالب عبد الرحمن علاء احمد ابو شريخ من مدرسة احمد طوقان الثانوية المهنية في لواء ماركا في المركز الثاني بمعدل 99.20 بالمئة، وعبد الرحمن يوسف حسن من مدرسة سيف الدولة الحمدانية الصناعية للبنين في لواء الجامعة في المركز الثالث بمعدل 99 بالمئة.وفي الفرع الزراعي، حصلت الطالبة لانا عبد المنعم موسى الشوبكي من مدرسة النزهة الثانوية الشاملة للبنات بلواء ماركا على المركز الاول بمعدل 99.50 بالمئة، وحصل الطالب هشام ابراهيم يوسف غنايم من مدرسة البادية الشمالية المهنية الثانوية للبنين على المركز الثاني بمعدل 99.35 بالمئة، فيما حصل على المركز الثالث الطالبة فرح أيمن خليل حميض من مدرسة النزهة الثانوية الشاملة للبنات بلواء ماركا بمعدل 98.50 بالمئة.وفي الفرع الفندقي، حصلت الطالبة سندس محمد عبدالله الخوالدة من مدرسة العقبة الثانوية الشاملة للبنات على المركز الاول بمعدل 97.85 بالمئة، فيما جاء الطالب زيد ابراهيم فهيم دبابنة من الفندقية الاردنية في قصبة عمان بالمركز الثاني بمعدل 97.47 بالمئة، والطالب محمد ناصر محمد الخلايلة /دراسة خاصة في المركز الثالث بمعدل 96.90 بالمئة.وفي فرع الاقتصاد المنزلي، جاء في المركز الأول الطالبة عبير محمود خلف العنزي من مدرسة اجنادين الثانوية الشاملة للبنات من مديرية التربية والتعليم للزرقاء الأولى بمعدل 99 بالمئة، والطالبة زينب زهير محمد أبو شحادة من مدرسة الظليل الثانوية المختلطة بالمركز الثاني بمعدل 98.80 بالمئة، وجاءت الطالبة لين أمجد سعدات الكيالي من مدرسة هالة بنت خويلد الثانوية الشاملة للبنات في قصبة عمان بالمركز الثالث بمعدل 98.75 بالمئة.وفيما يتعلق بالدراسة الخاصة، أوضح كنانة، أن عدد المتقدمين منهم للامتحان بلغ 63149، تقدم منهم للامتحان فعليا 50666، بواقع 43253 في المسار الثانوي الشامل الاكاديمي، و نجح منهم 26979، بنسبة نجاح بلغت 4. 62 بالمئة.وتوزع طلبة الدراسة الخاصة في هذا المسار، بواقع 18780 في الفرع العلمي نجح منهم 13152 بنسبة نجاح 70 بالمئة، و24389 في الفرع الأدبي نجح منهم 13786، بنسبة نجاح بلغت 56.5 بالمئة، و84 في الفرع الشرعي نجح منهم 41 بنسبة نجاح بلغت 48.8 بالمئة.وفي المسار الثانوي الشامل المهني لطلبة الدراسة الخاصة، بين الدكتور كنانة، أن 7413 مشتركا تقدموا للامتحان نجح منهم 4248 بنسبة 57.3 بالمئة.وتوزع الطلبة في هذا المسار بواقع 2138 في الفرع الصناعي نجح منهم 1003 بنسبة نجاح بلغت 46.9 بالمئة، و1879 في الفرع الزراعي نجح منهم 1230 بنسبة نجاح بلغت 62.2 بالمئة، و670 في الفرع الفندقي نجح منهم 322 بنسبة نجاح بلغت 48.1 بالمئة، و2626 في الاقتصاد المنزلي نجح منهم 1693 بنسبة نجاح بلغت 64.5 بالمئة.وعرض الدكتور كنانة في المؤتمر الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لعقد الامتحان وضمان سيره بكل سهولة ويسر، مؤكدا تعامل الوزارة بكل مهنية وشفافية لا سيما الملاحظات التي تم تسجيلها خلال انعقاد الامتحان والتي تتعلق ببعض الأسئلة في مباحث الرياضيات والكيمياء. -(بترا)