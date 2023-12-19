الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
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التعليم العالي: تجديد تعيين المجالي.. وحتاملة رئيسا لجدارا

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ الدكتور محمد أحمد محمد المجالي رئيساً لجامعة الزيتونة الأردنية الخاصة لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ 15-1-2024، وذلك بناءً على تنسيب مجلس أمناء الجامعة.اضافة اعلان

كما قرر المجلس الموافقة على تعيين الأستاذ الدكتور حابس محمد خليفة حتاملة رئيساً لجامعة جدارا الخاصة لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخه، وذلك بناءً على تنسيب مجلس أمناء الجامعة.
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