الإثنين 25 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

"التعليم العالي" تعلن نتائج القبول الموحد لمرحلة التجسير - رابط

00bfdaee-وزارة-التعليم-العالي-والبحث-العلمي-أرشيفية
التعليم العالي

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم الاثنين أسماء الطلبة المرشحين للقبول في تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة التجسير للعام الجامعي 2023-2024، حيث قامت الوحدة بإرسال رسائل نصية على أرقام الهواتف الخلوية للطلبة لإعلامهم بنتائج القبول.

وقد بلغ عدد الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول (497) طالباً وطالبة موزعين ما بين (328) طالباً وطالبة خريجي الامتحان الشامل للعام الحالي، و(169) طالباً وطالبة من خريجي الامتحان الشامل في سنوات سابقة، وذلك من أصل (901) طالباً وطالبة تقدموا بطلبات للالتحاق، وانطبقت عليهم الشروط وسددوا رسم طلب الالتحاق، للاستفسار عن نتيجة ترشيح طالب الرجاء الدخول إلى الرابط التالي:

اضافة اعلان

 

الحدود الدنيا للمعدلات التنافسية لمرحلة التجسير للعام الجامعي 2023-2024

 وحرصاً من وحدة تنسيق القبول الموحد على تطبيق أعلى معايير الشفافية والمصداقية فإن الوحدة أعلنت أيضاً على موقعها الإلكتروني/قسم قبول طلبة البكالوريوس الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لطلبة السنة الحالية، والحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لطلبة السنوات السابقة، وللاطلاع على هذه المعدلات الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: 

الحدود الدنيا للمعدلات التنافسية لمرحلة التجسير للعام الجامعي 2023-2024

 وتهيب الوحدة بجميع الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول متابعة الإعلانات الصادرة عن الجامعات المعنية للتعرف على مواعيد استكمال إجراءات التسجيل.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
دائرة الجمارك - (أرشيفية)

جولات تفتيشية مكثفة لضبط البضائع المهربة في الأسواق

منذ7 ساعة
رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية ميادة شريم

شريم: للمرأة مشاركة كبيرة مع الرجل في صنع السلام ومنع النزاعات

منذ7 ساعة
الأردن يسيّر طائرة إغاثية جديدة إلى ليبيا

الأردن يسيّر طائرة إغاثية جديدة إلى ليبيا

منذ7 ساعة
توقيع مذكرة للتدريب ورفع القدرات في "البيئة الخضراء"

المهندسين: مذكرة للتدريب ورفع القدرات في "البيئة الخضراء"

منذ8 ساعة
ولي العهد يحضر "قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني"

ولي العهد يحضر "قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني"

منذ9 ساعة
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يقر معدل نظام الخدمة المدنية

منذ10 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ليس نقدا للحكومة الحالية

ماهر أبو طير |اليوم

توقف المشاريع الوطنية!

محمود الخطاطبة |اليوم

التسهيلات والنمو والودائع وما علاقتنا؟

يوسف محمد ضمرة |اليوم

ألمانيا تتطهر من المحرقة / الهلوكوست

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

الاتصالات بين الشركات والهيئة

سلامة الدرعاوي |اليوم

تعديل وزاري.. بين الصعوبة وخيبة أمل الاختيار!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1695630480234679600

‏في العقيدة الأميركية الحرب هي الشرط المسبق للسلام‏

ترجمات | منذ2 ساعة
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
سيارة إسعاف عند حاجز في تارودانت المغربية في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد مؤخرًا - (المصدر)

المغرب يتحد في أعقاب الزلزال

ترجمات |24 أيلول 2023
Untitled-الرئيسان الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والأميركي جو بايدن في كييف – (أرشيفية)

"حتى آخر أوكراني"

ترجمات |24 أيلول 2023
‏مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد الاشتباكات الأخيرة - (المصدر)‏

لماذا يجب أن يتحدث الفلسطينيون عن "عين الحلوة"؟

ترجمات |24 أيلول 2023
‏جنود فرنسيون من ‏‏فوج المشاة 126‏‏ وجنود ماليون، 17 آذار (مارس) 2016 - (أرشيفية)‏

أفريقيا على مفترق الطرق

ترجمات |23 أيلول 2023
 