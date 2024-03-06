الأربعاء 06 آذار 2024
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التعليم العالي تعلن نتائج مسابقة أفضل فيديو ترويجي عن الأردن

جانب من حفل نتائج مسابقة أفضل فيديو ترويجي عن الأردن
جانب من حفل نتائج مسابقة أفضل فيديو ترويجي عن الأردن
رعى أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي- مندوباً عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة- اليوم الأربعاء، الحفل الختامي لمسابقة أفضل فيديو ترويجي عن الأردن للطلبة الوافدين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.اضافة اعلان

جاء ذلك بحضور عدد من سفراء الدول والملحقين/ المستشارين الثقافيين، إضافةً إلى عدد من رؤساء الجامعات الأردنية.

وفاز ثلاثة طلاب بالمراكز الثلاثة الأولى وفقاً لما يلي: المركز الأول حصل عليه الطالب ناصر أحمد مسالمه (سوري الجنسية) ويدرس في جامعة فيلادلفيا، في حين حصلت على المركز الثاني الطالبة إسراء محمد رجب (بحرينية الجنسية) وتدرس في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، أما المركز الثالث فحصل عليه الطالب بهاء الدين محمد القناوي (مصري الجنسية) ويدرس في جامعة عجلون الوطنية.

وأكدت الوزارة أنها ستنشر هذه الفيديوهات الفائزة على موقعها الإلكتروني، إضافةً إلى جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وأضافت الوزارة أن عدد الطلبة الوافدين الذين تقدموا بطلبات للمشاركة في هذه المسابقة وانطبقت عليهم الشروط بلغ (45) طالباً وطالبة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أطلقت قبل أشهر مسابقة أفضل فيديو ترويجي عن الأردن للطلبة الوافدين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، حيث اشترطت الوزارة لمن يرغب بالمشاركة في هذه المسابقة أن يكون الطالب/ الطالبة غير أردني (طالباً وافداً) وملتحقاً للدراسة في إحدى مؤسسات التعليم العالي في الأردن بغض النظر عن التخصص أو البرنامج أو الدرجة.

وتشكلت لجنة التحكيم المتخصصة من كل من: "الدكتور فؤاد خصاونة نائب عميد/ أستاذ مساعد في التصميم والجرافيك والوسائط المتعددة في الجامعة الأردنية/ كلية الفنون والتصميم، ود. هناء عبدالرحمن الصعوب رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون/ أستاذ مساعد في كلية الإعلام/ جامعة البترا، وهيا الحموز مسؤولة الإعلام الرقمي في قناة رؤيا الفضائية، ومعتز حسنين مدير دائرة الخدمات الإبداعية/ تلفزيون عمان".

وخصصت الوزارة للطالب الفائز بالمركز الأول جائزة مالية بقيمة (2000) دينار أردني، كما خصصت للطالب الفائز بالمركز الثاني جائزة مالية بقيمة (1500) دينار، في حين خصصت للطالب الفائز بالمركز الثالث جائزة مالية بقيمة (1000) دينار، كما تم خلال الحفل تكريم الجهات الراعية للمسابقة؛ وهي بنك القاهرة عمان، والبنك العربي الإسلامي الدولي، وشركة هاواوي الأردن.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نفذت مؤخراً وبالتعاون والتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة مجموعة من البرامج الترفيهية والتحفيزية للطلبة الوافدين تحت عنوان "أنتم سفراء الأردن"، وذلك تنفيذاً للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة، وأقرها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.
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