الأربعاء 13 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

التعليم العالي تنعى شهداء العلم

تدهور حافلة طلاب في سلحوب
تدهور حافلة نقل في سلحوب
ببالغ الحزن وعظيم الأسى مع التسليم بقضاء الله تعالى وقدره، ينعى وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ رئيس مجلس التعليم العالي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، وجميع أعضاء مجلس التعليم العالي، وأمين عام الوزارة الأستاذ الدكتور مأمون الدبعي وأسرة الوزارة وفاة شهداء العلم من طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية والذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء أثناء توجههم إلى جامعتهم لاستكمال رحلة طلب العلم، سائلين الله العلي القدير أن يغفر لهم ويرحمهم وأن يتقبلهم مع الصديقين والشهداء، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.اضافة اعلان
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