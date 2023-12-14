الخميس 14 كانون الأول 2023
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التعليم العالي يقر استمرارية اعتماد عدد من التخصصات (تفاصيل)

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، أمس الأربعاء، تسكين مؤهل التمريض في جامعتي الأردنية والهاشمية ومؤهل الصيدلة في الجامعة الهاشمية في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.اضافة اعلان

وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص الدبلوم العالي المعالجة التنفسية، وماجستير صحة المرأة والاقتصاد والسياسات الصحية، وبكالوريوس وماجستير العمل الاجتماعي، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص العمل الاجتماعي في الجامعة الأردنية.

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في جامعة اليرموك، ونظم المعلومات الإدارية، والعلوم المالية والمصرفية في جامعة الحسين بن طلال.

وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس هندسة العمارة، والهندسة الكهربائية، وهندسة الطاقة في جامعة الحسين التقنية.

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس المحاسبة، وماجستير تحليل الأعمال في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وبكالوريوس الإعلام الترويجي الرقمي، وإدارة الأعمال، والعلوم المالية والمصرفية في جامعة البترا.

وأقر المجلس كذلك استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس إدارة الأعمال، والحقوق، والمحاسبة، وماجستير ذكاء الأعمال في جامعة العقبة للتكنولوجيا، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس تكنولوجيا الوسائط المتعددة والجرافيك في الجامعة العربية المفتوحة، واستمرارية الاعتماد العام لكلية المجتمع الإسلامي، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات الدبلوم المتوسط في المحاسبة، وإدارة الأعمال، والتسويق الإلكتروني، والتمريض المشارك، والمختـبرات الطبية، والتصميم الجرافيكي، والإرشاد وتمكين الأسرة، والصيدلة في كلية المجتمع الإسلامي.

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد العام لمعهد موسيقات القوات المسلحة/ كلية جامعية متوسطة عسكرية، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات الدبلوم المتوسط في العلوم الموسيقية بمعهد موسيقات القوات المسلحة، واستمرارية الاعتماد العام لكلية المركز الجغرافي الملكي، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات الدبلوم المتوسط في المساحة، ونظم المعلومات الجغرافية في المركز الجغرافي الملكي. (بترا)
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