التنصل الأمريكي من تعويضات المناخ ضربة للدول المتضررة

فرح عطيات

اضافة اعلان

عمان- وجهت الولايات المتحدة الأمريكية في تصريحاتها الأخيرة بـ"عدم دفع تعويضات الخسائر والأضرار المُناخية للدول النامية" ضربة "قاضية" للاتفاق الدولي الصادر في قمة "كوب 27" الماضية بشأن تأسيس صندوق مالي يعوض الدول المتضررة من تأثيرات المُناخ.ذلك الوصف جاء على لسان خبراء في الشأن المُناخي أكدوا لـ"الغد" أن "تلك الخطوة ستعكر من صفو سير المفاوضات في قمة المناخ "كوب 28" المقبلة، وسيعرض الأردن للمزيد من المخاطر المُناخية، والكوارث في المستقبل لعدم وجود تمويل لتنفيذ برامج للتكيف مع أزمة المُناخ".ولا يقتصر الأمر على ذلك التهديد وحده، بحد قولهم بل إن "ثمة تخوفات من أن تحذو دول أخرى حذوه أمريكيا بشأن الامتناع عن دفع تعويضات الخسائر والأضرار، وأن يكون هنالك قرارات مماثلة بشأن أية خطوات ذات علاقة بالتمويل المُناخي، التي أفضى اليها اتفاق باريس سابقاَ".وكان المبعوث الأمريكي الخاص المعني بتغير المُناخ جون كيري قال في جلسة استماع بالكونجرس انعقدت يوم الخميس الماضي إن "الولايات المتحدة لن تدفع تعويضات للدول النامية المتضررة من كوارث ناجمة عن تغير المُناخ، فيما يعرف بصندوق الخسائر والأضرار"، الأمر الذي وصفه خبراء بأنه "يضرب العدالة المُناخية في مقتل".وهذا القرار يعيد للأذهان قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بـ"إلغاء" الاتفاق الذي تبناه 195 بلدا نهاية العام 2015 خلال قمة باريس المُناخية، والذي يهدف إلى احتواء ارتفاع حرارة الأرض بحيث يبقى دون درجتين مئويتين، حيث صادقت الولايات المتحدة، ثاني أكبر الدول الملوثة بعد الصين، على الاتفاق في ايلول (سبتمبر) الماضي بدفع من الرئيس السابق باراك أوباما.وكانت قدرت تقارير دولية أنه "بحلول عام 2030، يمكن للكوارث المتعلقة بالمُناخ، مثل الأعاصير وارتفاع مستوى سطح البحر، وأن تكلف البلدان النامية ما لا يقل عن 400 مليار دولار كل عام."وقضى أحد النصوص المتعلقة بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار الذي توافقت الدول على إنشائه “بتقديم لجنة انتقالية تقدم توصيات للدول لاعتمادها في قمة المُناخ "كوب 28″، في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بشأن التمويل وآلياته.وهذه اللجنة عقدت أولى اجتماعاتها في مصر خلال شهر أذار (مارس) الماضي، في حين أنها ستجتمع مرتين آخرتين خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى اجتماع على مستوى الوزراء، قبل أن تعلن للأطراف ما توصلت إليه في قمة المُناخ "كوب 28".ووصف الخبير في مجال الطاقة والمُناخ عبد الله الشمالي "قرار أمريكا بالضربة القاضية، وخطوة بالاتجاه المعاكس لكافة الجهود الدولية المتعلقة بالعمل المُناخي، بل تهرب من مسؤوليتها التاريخية في أزمة المُناخ".ولفت "لـالغد" الى أن "الجهود في حل أزمة المُناخ لا بد أن تكون جماعية وليست فردية، وعلى رأسها توفير التمويل اللازم لتبني برامج للتكيف من الدول الأكثر تضرراً من تأثيرات التغيرات المُناخية".وشدد على أن "الولايات المتحدة الأمريكية تعد لاعب أساسي في مفاوضات تغير المُناخ التي تجرى نهاية كل عام، وذات تأثير على الصعيد العالمي بشكل مباشر في كافة السياسات الدولية المتخذة في التعامل مع الأزمة المُناخية".وحذر من "قيام دول صناعية أخرى باتخاذ ذات الخطوة بشأن تعويض الخسائر والأضرار، وأن يشكل القرار عائقاً أمام أي تعاون دولي بشأن التمويل المُناخي، والتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة".كما أن "تلك الخطوة ستعكر من صفو سير المفاوضات في قمة المناخ "كوب 28" المقبلة، كما أنه سيعرض الأردن للمزيد من المخاطر المُناخية، والكوارث في المستقبل لعدم وجود تمويل لتنفيذ برامج للتكيف مع أزمة المُناخ".واستناداً إلى وثيقة المساهمات المحددة وطنياً المحدثة، فإن الأردن "يحتاج إلى 7.9 مليار دولار أميركي لتنفيذ التدابير والمشاريع المطروحة في وثيقته، منها 7.6 مليار دولار لمشروعات التخفيف، و329 مليون دولار فقط مخصصة للتكيّف".وفي رأي رئيس اتحاد الجمعيات البيئية (الاتحاد النوعي) عمر الشوشان فإن "تصريحات المبعوث الرئاسي الاميركي للتغير المُناخي جون كيري تُعد تقويضاً للجهود الدولية".كما أنها، بحسبه "تنزع القيمة الحقيقية لمؤتمرات المُناخ الأممية، خاصة بعد قمة كوب 27، التي انعقدت في شرم الشيخ نهاية العام الماضية، الذي جاء فيها الإعلان عن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار الإنجاز الأهم ضمن مخرجاتها، والذي لاقى ترحيباً دولياً، خاصة من الدول النامية". وبناء على ذلك فإن "تراجع للولايات المتحدة الاميركية عن مسؤولياتها، والتزاماتها في مواجهة ازمة المُناخ على المستوى الدولي سيفتح المجال لكثير من الدول الأخرى القيام بتلك الخطوة".ومن وجهة نظر الشوشان فإن "هناك مسؤولية تاريخية كبيرة على الولايات المتحدة في زيادة نسب انبعاثات غازات الدفيئة، وأن أي محاولة في عدم الإيفاء بالدعم المالي والتقني تجاه الدول النامية سيهدد الاستقرار العالمي".كما أن "ترك مسألة مواجهة تداعيات التغير المُناخي على عاتق الدول النامية سيعمق الفجوة في قضية العدالة المُناخية، وسيخلق بؤر توتر وصراعات جديدة ستكون مكلفة على الصعيد الإنساني، والاجتماعي، والاقتصادي".ولفت لـ"الغد" الى أن "الأردن تتمتع بعلاقات متقدمة مع الولايات المتحدة الاميركية، وأن مثل هذا القرار سينعكس سلبا على قدرة الأردن في مواجهة اثار التغير المُناخي على كافة القطاعات الحيوية، وخاصة أنها من أكبر الدول استضافة للاجئين".ويشير صندوق الخسائر والأضرار إلى التمويل اللازم للإنقاذ وإعادة الإعمار بعد الكوارث غير المتوقعة، والمرتبطة بالمناخ.