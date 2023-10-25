الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

التنمية تستقبل 13 طلبا الشهر الماضي لإلحاق مسنين بدور الرعاية

رجل كبير بالسن - (تعبيرية)
رجل كبير بالسن - (تعبيرية)
أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء، تقريرها عن شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها، وإجراءاتها وزياراتها الرقابية في مختلف مناطق المملكة.اضافة اعلان

وبحسب التقرير، قدمت الوزارة المساعدات النقدية والعينية لـ9900 أسرة، فيما أجرت أقسام المديريات التابعة لها في المحافظات والألوية 798 زيارة، واستقبلت 8150 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و194 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 58 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة.

ووفق التقرير، رخصت الوزارة 5 حضانات، فيما وجهت عقوبة الإنذار لحضانتين بهدف تصويب أوضاعها وتحسين الخدمات النهارية للأطفال.

كما ألحقت الوزارة مسنا بدور كبار السن، و37 طفلًا في دور رعاية الأطفال الإيوائية، فيما استقبلت 13 طلبًا لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن، و187 حدثًا بدور تربية وتأهيل الأحداث، وأجرت، 733 دراسة للأحداث من خلال مكاتب الخدمة الاجتماعية، ودراستين لإلحاق أشخاص ذوي إعاقة.

وبحسب التقرير، استقبلت الوزارة، 130 طلبًا لشراء مساكن، و76 طلبًا لاستقبال صيانة مساكن أسر فقيرة.

وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، جرى تسجيل 20 جمعية، وانضمت 5 جمعيات لعضوية الاتحاد، وتم تشكيل 13 هيئة إدارية مؤقتة لإدارتها، وأنهت 3 هيئات مؤقتة أعمالها بالجمعيات، وتم إجراء 11 دراسة للأسر المنتجة، واستقبلت 24 طلبًا لمنح تمويل مشاريع تنموية للجمعيات، و83 طلباً من جمعيات للحصول على دعم.

وبحسب تقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة 1210 أسرة، في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة 512 أسرة، بينما وصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج معونات التأهيل الجسماني 80 أسرة، فيما استفاد من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة 42 شخصا.

وتلقى مركز الدعم والمساندة لدى الصندوق 9369 اتصالًا وشكوى في حين بلغت نسبة الاستجابة 92%.

كما بلغ عدد الأسر المنتفعة من تحويلات المعونة المالية الشهرية المتكررة والمؤقتة 35629 أسرة، والمعونة المالية الشهرية (المعونة التكميلية) 12045 أسرة، فيما بلغت تحويلات الدعم النقدي الموحد 47774.

وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 350 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 793 متسولًا ومتسولة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

الأردن يواصل حشد الدعم لمشروع القرار الذي قدمه في الجمعية العامة بشأن غزة

منذ5 ساعة
مشاركون في وقفة تضامنية بعجلون دعما للأهل في غزة-(الغد)

لقاءات وندوات تتحول لمنابر تدعم صمود غزة وتندد بالعدوان

26 تشرين الأول 2023
سيارات إسعاف في غزة - (أرشيفية)

الزعبي: 1000 طبيب أردني مستعد للذهاب إلى غزة

26 تشرين الأول 2023
مبنى مجمع النقابات المهنية - (أرشيفية)

النقابات المهنية تدعو الدول العربية والإسلامية إلى ترجمة لغة الإدانة لأفعال

26 تشرين الأول 2023
عمان

أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق اليوم وغدا

26 تشرين الأول 2023
مكملات غذائية للرياضيين - (تعبيرية)

الغذاء والدواء تطلق دليلا إرشاديا للمكملات الغذائية للرياضيين

25 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف
ترجمات
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات | منذ2 ساعة
1698365514732209100

مخاطر الاجتياح البري لغزة

ترجمات | منذ2 ساعة
‏جنود أميركيون يستعدون لمغادرة قاعدة أدير في العراق إلى بلادهم، 2012 - (أرشيفية)

نهاية استراتيجية الخروج الأميركية في الشرق الأوسط

ترجمات |25 تشرين الأول 2023
التحول في العالم يجب أن يبدأ من أفريقيا - (المصدر)

لماذا يفقد الأفارقة الثقة بالديمقراطية؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
1697966508694986900

غزة أحدثت انهيارا في العقلية الاستعمارية الغربية‏

ترجمات |22 تشرين الأول 2023
أرشيفية

الاحتلال في حاجة إلى إستراتيجية للخروج: هل تستطيع أميركا المساعدة؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
 