التنمية تستقبل 13 طلبا الشهر الماضي لإلحاق مسنين بدور الرعاية

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أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء، تقريرها عن شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها، وإجراءاتها وزياراتها الرقابية في مختلف مناطق المملكة.وبحسب التقرير، قدمت الوزارة المساعدات النقدية والعينية لـ9900 أسرة، فيما أجرت أقسام المديريات التابعة لها في المحافظات والألوية 798 زيارة، واستقبلت 8150 معاملة متعلقة بإعداد الدراسات الاجتماعية لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و194 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج، في حين أجرت 58 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة.ووفق التقرير، رخصت الوزارة 5 حضانات، فيما وجهت عقوبة الإنذار لحضانتين بهدف تصويب أوضاعها وتحسين الخدمات النهارية للأطفال.كما ألحقت الوزارة مسنا بدور كبار السن، و37 طفلًا في دور رعاية الأطفال الإيوائية، فيما استقبلت 13 طلبًا لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن، و187 حدثًا بدور تربية وتأهيل الأحداث، وأجرت، 733 دراسة للأحداث من خلال مكاتب الخدمة الاجتماعية، ودراستين لإلحاق أشخاص ذوي إعاقة.وبحسب التقرير، استقبلت الوزارة، 130 طلبًا لشراء مساكن، و76 طلبًا لاستقبال صيانة مساكن أسر فقيرة.وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، جرى تسجيل 20 جمعية، وانضمت 5 جمعيات لعضوية الاتحاد، وتم تشكيل 13 هيئة إدارية مؤقتة لإدارتها، وأنهت 3 هيئات مؤقتة أعمالها بالجمعيات، وتم إجراء 11 دراسة للأسر المنتجة، واستقبلت 24 طلبًا لمنح تمويل مشاريع تنموية للجمعيات، و83 طلباً من جمعيات للحصول على دعم.وبحسب تقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية، بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة 1210 أسرة، في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة 512 أسرة، بينما وصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج معونات التأهيل الجسماني 80 أسرة، فيما استفاد من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة 42 شخصا.وتلقى مركز الدعم والمساندة لدى الصندوق 9369 اتصالًا وشكوى في حين بلغت نسبة الاستجابة 92%.كما بلغ عدد الأسر المنتفعة من تحويلات المعونة المالية الشهرية المتكررة والمؤقتة 35629 أسرة، والمعونة المالية الشهرية (المعونة التكميلية) 12045 أسرة، فيما بلغت تحويلات الدعم النقدي الموحد 47774.وعن أعمال مديرية مكافحة التسول، كشف التقرير عن إجراء 350 حملة لمكافحة التسول، جرى خلالها ضبط 793 متسولًا ومتسولة.