الأحد 28 كانون الثاني 2024
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التنمية تفتح غرف الطوارئ تزامنًا مع الظروف الجوية

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أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، عن فتح غرف الطوارئ التابعة لها, وفق خططها المعدة لتقديم المساعدات تزامنًا مع الظروف الجوية السائدة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، إنه تم وبايعاز من وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، فتح غرف الطوارئ التابعة لها الموزعة على مختلف مناطق المملكة تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي ملاحظة بالتنسيق مع الحكام الإداريين وغرف الطوارئ الرئيسية في المحافظات.اضافة اعلان

وأضافت الوزارة أنه يتم بشكل فوري التعامل مع الملاحظات ومعالجتها وتزويد الوزارة بتقارير مفصلّة حولها، مؤكدة جاهزيتها للتعامل معها. 

ودعت المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي ملاحظة من خلال التواصل مع غرفة الطوارئ الرئيسية على الرقم:    ‎06-5678490
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