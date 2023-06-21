الأربعاء 21 حزيران 2023
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"التنمية" قدمت مساعدات لـ8792 أسرة خلال أيار

وزارة التنمية الإجتماعية
وزارة التنمية الاجتماعية
عمان - أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية، تقريرها عن شهر أيار الماضي، الذي رصد أبرز خدمات الوزارة وإجراءاتها، وزياراتها الرقابية لمختلف مناطق المملكة.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة أشرف خريس لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس الأربعاء، إن التقرير يوضح حجم الخدمات التي قدمتها الوزارة، وصندوق المعونة الوطنية، والسجل العام للجمعيات والمؤسسات التابعة لها، وعدد المستفيدين منها ونوع الخدمة.اضافة اعلان
التقرير، قدمت مديريات الوزارة مساعدات عينية لـ 1884 أسرة، ومساعدات نقدية لـ 6908 أسرة أخرى، وأجرت 7070 دراسة لغايات منح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و163 دراسة للإعفاء من نفقات العلاج، و39 دراسة لتسوية حقوق الورثة، و10 دراسات لأسر منتجة.
كما تم ترخيص 6 حضانات، وإنذار 5 حضانات، وبلغ عدد طلبات شراء مساكن أسر فقيرة 143 طلبا، وعدد طلبات صيانة منازل 89 طلبا.
كما تم تسليم 6 أطفال لأسر راعية بديلة، واستقبلت الوزارة 70 دراسة لرعاية أسر بديلة، وأجريت 40 داسة تتعلق بإلحاق أطفال في دور الرعاية، فيما خرج منها 38 طفلا، واستقبال 21 طلبا لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن.
وبلغ عدد المسنين الذين تم إلحاقهم في دور كبار السن مسنا واحدا، وأجريت 5 دراسات تتعلق بإلحاق أشخاص ذوي إعاقة في مراكز الرعاية، بينما نفذت أقسام مديريات الحضانات والاحتضان والإعاقات والجمعيات وتعزيز الإنتاجية والأحداث 768 زيارة تتبعية.
واستقبلت مديريات الوزارة 42 طلبا لتأسيس جمعيات خيرية، وشكلت هيئات إدارية مؤقتة لنحو 14جمعية خيرية، وإنهاء أعمال 9 هيئات إدارية مؤقتة، فيما تقدمت 83 جمعية بطلبات الحصول على دعم، و21 طلبا لمنح تمويل مشروعات تنموية للجمعيات، وإنذار 8 جمعيات، و336 زيارة ميدانية قام بها مدراء التنمية للمجالس البلدية واللامركزية، و37038 مستفيدا من خدمات المديريات خلال الشهر الماضي.
من جانب آخر، أشارت الوزارة إلى أن كوادر مديرية مكافحة التسول ضبطت 973 متسولا، ونفذت 474 حملة، كما أجرت الوزارة 745 دراسة متعلقة بحالات الأحداث، إذ دخل إليها 244 حدثا خلال أيار الماضي، وأجرت 1947 دراسة لطلب الحصول على إعفاء من رسوم تصريح العمل.
وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، أوضح خريس، أنه تم تسجيل 16 جمعية، وحل 14 أخرى، فيما انضمت 10 جمعيات لعضوية اتحاد الجمعيات، وجرت الموافقة على 55 نظاما أساسيا معدلا. -(بترا-حاتم الظاظا)
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