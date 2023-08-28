الثلاثاء 29 آب 2023
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"التوجيهي الجديد": عامان.. 6 حقول و4 مباحث

طلبة توجيهي عقب خروجهم من قاعة امتحان للدورة السابقة-(أرشيفية)
طلبة توجيهي عقب خروجهم من قاعة امتحان للدورة السابقة-(أرشيفية)
 كشف مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم صالح العمري في تصريح خاص لـ"الغد" أمس عن تفاصيل نظام التعليم الثانوي الجديد. اضافة اعلان
وقال العمري إن النظام الجديد بدأ تطبيقه للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث تم قبول الطلبة بعد نهاية الصف التاسع في مسارين تعليميين فقط، هما المسار الأكاديمي، والمسار المهني الجديد (BTEC).
وبخصوص امتحان الثانوية العامة في المسار الأكاديمي، أوضح العمري أن الامتحان بشكله الجديد سيبدأ تطبيقه في العام الدراسي المقبل (2024/ 2025) على طلبة الصف الحادي عشر، حيث سيدرس الطلبة سائر المباحث المقررة في الخطة الدراسية، لافتا إلى أن النجاح في جميع المباحث مدرسيا يعد متطلبا أساسيا للتقدم لامتحان الثانوية العامة الوزاري بجزئه الأول، والذي سيكون مخصصا لـ"مباحث الثقافة العامة المشتركة".  
وتابع العمري أن الطلبة سيتقدمون للامتحان الوزاري في 4 مباحث للثقافة المشتركة هي (التربية الإسلامية، واللغتان العربية والانجليزية وتاريخ الاردن)، وسينتهون من دراستها في هذا الصف، مؤكدا ان عدد الحصص الدراسية لطلبة الصف الحادي عشر سيبلغ 32 حصة.
وفي الصف الثاني عشر، بحسب العمري، فإن الطالب المتواجد على مقاعد الدراسة في العام 2025/ 2026 سيقوم باختيار الحقل الذي يرغب به وفقا لقدراته وميوله ورغباته، وحسب التخصص الذي يرغب في دراسته في الجامعة، حيث توفر الخطة الجديدة 6 حقول هي (الحقل الصحي، الحقل الهندسي، حقل العلوم والتكنولوجيا، حقل اللغات والعلوم الاجتماعية، حقل القانون والعلوم الشرعية، وحقل الأعمال).
وبين أن الطالب في الصف الثاني عشر سيدرس مبحث المهارات الرقمية، بالاضافة الى 6 مباحث تخصصية من اختياره، وبعد النجاح بها مدرسيا يستطيع التقدم للامتحان الوزاري بجزئه الثاني في 4 مباحث يختارها حسب التخصص الذي يرغب بدراسته في الجامعة.
وأوضح أن مبحث المهارات الرقمية يعد متطلبا إجباريا لكافة طلبة الصف الثاني عشر، حيث يشترط النجاح فيه مدرسيا ولا يتقدم به الطالب للامتحان الوزاري.  
واشار الى ان المباحث التخصصية لكافة الحقول الدراسية والتي يستطيع الطالب الاختيار من ضمنها هي (الرياضيات، العلوم الحياتية، الكيمياء، الفيزياء، علوم الارض والبيئة، اللغة العربية "التخصص"، التربية الإسلامية "التخصص"، لغة إنجليزية متقدمة، علم اجتماع وعلم النفس، رياضيات الاعمال، الثقافة المالية، الفلسفة، التاريخ، الجغرافيا).
وفيما يتعلق بالحقل الصحي، لفت العمري الى ان الطالب سيتقدم بعد النجاح مدرسيا في المباحث التي درسها لامتحان وزاري في 4 مباحث هي (الكيمياء، العلوم الحياتية، اللغة انجليزية متقدم، بالاضافة الى مبحث واحد من اختيار الطالب).
اما في الحقل الهندسي، فيتقدم الطالب بعد النجاح مدرسيا في المباحث التي درسها لامتحان وزاري في 4 مباحث (هي الرياضيات، والفيزياء، بالاضافة الى مبحثين من اختيار الطالب).
وفي حقل العلوم والتكنولوجيا، سيتقدم الطالب بعد النجاح مدرسيا في المباحث التي درسها للامتحان وزاري في 4 مباحث هي (الرياضيات، و3 مباحث من اختيار الطالب على ان يكون من ضمنها مبحثان علميان).
وبخصوص حقل اللغات والعلوم الاجتماعية، سيتقدم الطالب بعد النجاح مدرسيا في المباحث التي درسها لامتحان وزاري في 4 مباحث هي (اللغة العربية "تخصص"، اللغة الإنجليزية "متقدم"، بالاضافة الى مبحثين من اختيار الطالب).
وفي حقل القانون والعلوم الشرعية، سيتقدم الطالب بعد النجاح مدرسيا في المباحث التي درسها لامتحان وزاري في 4 مباحث هي (اللغة العربية "تخصص"، تربية اسلامية "تخصص"، إضافة إلى مبحثين من اختياره).
أما في حقل الأعمال، فان الطالب سيتقدم بعد النحاح مدرسيا في المباحث التي درسها لامتحان وزاري في 4 مباحث هي (رياضيات الاعمال، الثقافة المالية، اللغة الانجليزية "متقدم"، بالاضافة الى مبحث من اختيار الطالب).
ونوه العمري بأن عدد الحصص الدراسية لطلبة الصف الثاني عشر سيتراوح بين 32 – 34 حصة، وفقا لمتطلبات الحقل الذي اختاره الطالب.
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