"التوجيهي": امتحان سلس.. وشكاوى طلبة من ضيق الوقت

آلاء مظهر

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كالعادة، تفاوتت آراء طلبة وطالبات الثانوية العامة "التوجيهي" في اليوم الرابع، بشأن أدائهم في الورقة الاولى لمبحث الرياضيات، لمختلف الفروع، وكالعادة ايضا، يعتمد هذا التفاوت على امكانيات الطلبة أنفسهم، وقدراتهم، وإمكانياتهم في الدراسة.وبرغم الاشارات الإيجابية التي أشارت إلى أن الامتحان، كان سهلا ومريحا، وان الوقت كاف لحل الأسئلة، خصوصا لطلبة من الفرع الأدبي، لكن الفروع الأخرى، رأت انه كان يحتاج لوقت أكثر، فالأسئلة تتطلب التفكير لحلها.وأمام ما يخلفه اي امتحان من توتر بين الطلبة، فقد أبدت الطالبة رنا غوشة (أدبي) ارتياحها لما قدمته فيه، وقالت إنه مر عليها "بدون منغضات، وبصورة تقربها من تحقيق حلمها بدراسة المحاماة.لكن على الطرف الآخر، فإن الطالب أحمد العمري (علمي)، أشار الى أن الامتحان جعله يعيش لحظات ترقب صعبة، مشيرا في هذا الصدد إلى ان جزءا من اسئلته تنتمي لكتاب الرياضيات الجديد الذي يجري تدريسه للمرة الاولى العام الحالي.ولفت العمري إلى أنه وعقب خروجه من قاعة الامتحان، بدأت مشاعره تهدأ بعد رأى بعض زملائه، مرتاحين مما ادوه في القاعات، متطلعا لأن تكون الورقة الثانية للمبحث الرياضيات يوم الخميس المقبل أفضل من سابقتها.وقد مضى يوم الامتحان الرابع وسط حالات متنوعة من التوتر والقلق والراحة، لكن يبقى الترقب هو سيد الموقف، لـ147826 طالبا وطالبة، قدموا هذه الورقة الامتحانية، لمبحث الرياضيات الذي لطالما كان التفاعل معه مؤرقا للغالبية.الطالبة ديمة قنديل (علمي) قالت، إن الامتحان كان مريحا ومناسبا لقدراتها، مشيرة الى أنه تدرج بين السهولة وصولا الى المتوسط، ولكن لا يمكن وصفه بالصعب، لافتة الى أن المدة الزمنية كانت ملائمة لطبيعة الأسئلة.وبينت الطالبة عرين عربيات (علمي) أن الامتحان، خالف توقعاتها وجاء مناسبا ومراعيا لقدراتها، مؤكدة أنه من الطبيعي وجود أسئلة تحتاج للتفكير، كي يتميز المتفوق عن ذي المستوى الأضعف.في المقابل، فإن الطالب أحمد خالد، رأى أن الوقت لم يكن كافيا لامتحان من هذا النوع، ويجب ان تميز المباحث ذات الطبيعة العلمية والتي تحتاج للتفكير، بوقت اكبر، لكي يتمكن الطلبة من الحصول على الفرصة في حل أسئلته بارتياح.وقد اتفقت معه ندى جمال في الرأي، وقالت إنها كانت تحتاج لأكثر من الوقت المحدد لحل الاسئلة ومراجعتها، كي تخرج مطمئنة من القاعة لما ادته فيها، مشيرة إلى انه برغم أن الاسئلة مستمدة من المنهاج، لكنها قدمت بطريقة مختلفة، ما اربكها.بينما رأى الطالب محمد القاسم (علمي)، أن أسئلة هذه الورقة، كانت "متوسطة تميل للسهولة"، مؤكدا بأنها جاءت من ضمن المنهاج المقرر، وأن مدة الامتحان الزمنية مناسبة لطبيعة الامتحان.كما اعتبر الطالب عمر الربضي (علمي) أن أسئلة امتحان الرياضيات، كانت ضمن المتوسط، وبوجه عام مريحة ومستقاة من الكتاب المدرسي، لافتا الى أن بعض فقرات أسئلتها طويلة، وحلها يحتاج لخطوات وتركيز قبل الشروع بالحل، وبرغم ذلك فإنها راعت الفروق الفردية بين الطلبة.أستاذ الرياضيات عامر الحطبة، قال إن امتحان الرياضيات (علمي) بالمجمل العام، راعى قدرات الطلبة، ويمكن وصفه بـ"جيد جدا"، موضحا أن الأسئلة لم تخرج عن نطاق الكتاب، فالطلبة بإمكانهم تحصيل علامات مرتفعة، داعيا إياهم للشروع عند بدء الورقة الثانية الخميس المقبل، بحل الأسئلة المقالية قبل الموضوعية.وقال أستاذ الرياضيات (أدبي) أسامة العكور، إن الورقة الأولى لامتحان الرياضيات مريحة ومناسبة، تراعي قدرات الطلبة المتنوعة، مضيفا ألا صعوبة في الامتحان، فأفكاره مستمدة من الكتاب، وقد كان سهلا ومباشرا، وبإمكان الطلبة تحقيق علامات مرتفعة، كون أفكاره من المنهاج المدرسي المقرر.وبما يتعلق بالورقة الأولى لمبحث الرياضيات (علمي)، أكد العكور أن الامتحان يعد متوسطا ومراعيا للفروق الفردية بين الطلبة، مبينا أن هناك 3 دوائر مهارات عليا لتمييز الطلبة، لافتا الى أن الفرع الثاني من السؤال الثاني في الأسئلة المقالية، طويل وبحاجة لوقت للإجابة عليه.وأضاف أن "سؤال المخروط" بكثير من قوانينه، وارد في كتاب الوزارة، ولكن المطلوب في سؤال الامتحان الوزاري، لم يرد أمثلة وتدريبات حوله، لكن القانون موجود في الملحق، وعلى الطلبة أن يكونوا ملمين بهذا القانون، لكي يتمكنوا من الإجابة على السؤال.واعتبرت الطالبة آية عزام (أدبي)، أن أسئلة امتحان الرياضيات "سهلة وواضحة ومناسبة لقدرات الطلبة، والمدة الزمنية لحلها كافية"، بينما اعتبرتها الطالبة حنين الصايغ (أدبي) "متوسطة ومناسبة لقدراتها، والمدة الزمنية لحلها كافية"، مشيرة إلى أن زميلاتها خرجن من القاعات، تغمرهن السعادة، مستبشرات خيرا بالورقة الثانية.وأيدتها زين الرواشدة (أدبي)، بالتاكيد على أن الأسئلة لم تكن صعبة، وما حملته من أفكار جاء من الكتاب، وهي سهلة للطالب المتمكن من دراسته.الى ذلك، تابع الأمينان العامان لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية د. نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية د. نجوى قبيلات في جولتين منفصلتين، سير امتحان "التوجيهي" في يومه الرابع.وشملت جولة العجارمة، قاعات الامتحان في مدارس القصر الثانوية للبنات، والأمير زيد بن الحسين الثانوية الشاملة بمديرية التربية والتعليم بلواء القصر، ومدرسة الثنية الأساسية المختلطة بمديرية تربية الكرك، وجعفر بن أبي طالب بمديرية تربية المزار الجنوبي.في حين زارت القبيلات قاعات بمديرية التربية والتعليم للواء الجيزة، شملت مدارس نسيبة المازنية، والجيزة الثانوية للبنين، والجيزة الثانوية للبنات.وأبدى الأمينان العامان، ارتياحهما لمستوى انضباط والتزام الطلبة والقائمين على الامتحان بالتعليمات الناظمة له، وجاهزية القاعات، من حيث توافر البيئة الامتحانية الملائمة للطلبة.وأشادا بجهود المعلمين القائمين على الامتحان من مراقبين ورؤساء قاعات ومشرفين وإداريين، ودورهم بإنجاح إجراءات عقده وضبطه بصورة متميزة، معربين عن شكر الوزارة للمؤسسات الوطنية في إجراءاتها لعقد الامتحان، بخاصة رجال الأمن العام، ووسائل الإعلام، والتي كان لها دور كبير بتمكين الوزارة من تطبيق إجراءاتها وفق ما هو مخطط له.