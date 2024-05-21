الجامعة الأردنية: إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الطلبة

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات اغلاق صناديق اقتراع انتخابات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية التي بدأت صباح اليوم وبدء عملية الفرز وبنسبة تصويت تجاوزت الـ50% حيث ادلى نصف طلبة الجامعة باصواتهم حيث سمح لنحو 48286 طالبًا وطالبة الادلاء باصواتهم لانتخاب ممثليهم بمجلس الطلبة.

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وكانت اللجنة العليا للانتخابات قررت تمديد تصويت الطلبة ساعة واحدة بعد الرابعة مساء للسماح لزيادة القوة التصويتية واتاحة المجال أمام الطلبة لاختيار ممثليهم ، وفقا للحوامدة.



ووفقا لرئيس اللجنة العليا للانتخابات نائب رئيس الجامعة الدكتور زياد الحوامدة فإنّ عدد الدوائر الانتخابية تبلغ 19 دائرة بواقع دائرة لكل كلية، خصص لها 93 مقعدًا، إضافة إلى دائرة انتخابية عامة على مستوى الجامعة خُصّص لها 18 مقعدًا، بما مجموعه 111 مقعدًا".







وأوضح الحوامدة أن التصويت جرى باسم القائمة المترشحة، إذ يحق للطلبة الإدلاء بصوتين؛ أحدهما للقائمة المترشحة على مستوى الكلية، والآخر للقائمة المترشحة على مستوى الجامعة، على أن يكون التنافس على المقعد على أساس تحقيق العتبة التي حددتها تعليمات الانتخابات بـ8%، سواء على مستوى الكليات أم الجامعة.



وأشار الحوامدة إلى أن عدد الطلبة الذين يحق لهم التصويت بلغ 48286 طالبًا وطالبة، وأن عدد القوائم المترشحة بلغ 146 قائمة، 7 قوائم منها ترشّحت على مستوى الجامعة، بينما انسحبت قائمة واحدة، ليتبقى كلٌّ من: قائمة النشامى وقائمة أهل الهمة وقائمة العودة وقائمة الكرامة وقائمة التجديد وقائمة المستقبل لنا، فينما ترشح على مستوى الكليات 139 قائمة، انسحبت منها 4 قوائم.



ووفقا للحوامدة، فقد بلغ عدد الطلبة المترشحين (685) طالبًا وطالبةً، من بينهم (416) طالبًا و(269) طالبة، (92) منهم ترشحوا على مستوى الجامعة، و(593) ترشحوا على مستوى الكليات.







وأشار الحوامدة إلى أن الانتخابات جرت بصورة متميزة عكست الوعي الديمقراطي الحقيقي الذي يتمتع به طلبة الجامعة؛ حيث لم تُسجَّل لغاية اللحظة أي اعتراضات رسمية من قبل الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ، لافتًا إلى أنّ هذا النجاح، الذي يسجل للجامعة الأردنية، جاء نتيجة توجيهات إدارة الجامعة الواضحة بضرورة سير الانتخابات بكل شفافية، مع إتاحة الفرصة للطلبة للتعبير عن تطلعاتهم، مؤكدًا تقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي لمجلس الاتحاد الجديد بما يصب في خدمة الطلبة والجامعة.



من جهته أكد رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، خلال جولة على مراكز الاقتراع في كليات الاعمال والحقوق والصيدلة، أن الجامعة ماضية بقوة في تعزيز المسيرة الديمقراطية، وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية باعتبار الطلبة قادة المستقبل والقادرين على إحداث التغيير الإيجابي الذي يرقى بمسيرة الوطن.





وأكد أن الجامعة نجحت في تأهيل طلبتها للمشاركة السياسية الفاعلة، ما تجلّى في مشاركتهم بانتخابات الاتحاد وتنمية مهارات القيادة لديهم ودمجهم في العمل السياسي.



وتبادل عبيدات الحديث مع أعداد كبيرة من طلاب وطالبات الجامعة حول سير العملية الانتخابية، التي دارت كما خُطّط لها من قبل اللجان المشرفة عليها.

والتقى بعدد من رؤساء وأعضاء لجان الاقتراع، ليثني على الجهود التي قاموا بها لإنجاح عملية الانتخابات التي أظهرت الجامعة بصورة حضارية حقيقية.



وأعرب عدد كبير من طلاب وطالبات الجامعة عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الانتخابات، وارتياحهم للإجراءات التي اتخذتها اللجان المشرفة عليها لتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي بيسر وسهولة.

وكانت قد بدأت صباح اليوم انتخابات اتحاد طلبة الجامعة الاردنية حيث يدلي نحو 48286 طالبًا وطالبة باصواتهم لانتخاب ممثليهم بمجلس الطلبة.