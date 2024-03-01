الجمعة 01 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الجبور يختتم "دورة الأمن والسلم المجتمعي"

WhatsApp Image 2024-02-29 at 3.21.19 PM
اختتام دورة الأمن والسلم المجتمع
اختتمت في بيت شباب عمان الخميس، فعاليات دورة الأمن والسلم المجتمعي التي نظمها مركز إعداد القيادات الشبابية بالشراكة مع مركز السلم المجتمعي في مديرية الأمن العام، بمشاركة ٢٥ موظفاً وموظفة من رؤساء و مشرفي المراكز الشبابية في أقليم الوسط.اضافة اعلان

أمين عام وزارة الشباب د.حسين الجبور أكد خلال حفل الختام الذي حضره رئيس مركز الأمن والسلم المجتمعي المقدم عمر الخلايلة ومدير مركز إعداد القيادات الشبابية د.ماجد عسيلة؛ على أهمية الشراكة مع مديرية الأمن العام في تعزيز  الفكر والمعارف للمشاركين لتأهيلهم ليكونوا مساندين لمركز الأمن والسلم المجتمعي مؤكدا كذلك على ضرورة نقل المهارات والمعارف التي اكتسبها المشاركون إلى أعضاء المراكز الشبابية.

بدوره أشار رئيس مركز  السلم المجتمعي أن هذه الشراكة مستمرة بين الوزارة و مديرية الأمن العام، لخدمة المجتمع الأردني الذي يعد جله من فئة الشباب مؤكدا على مقولة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد أن "من يمتلك المفاتيح لعقول الشباب تفتح له أبواب المستقبل". 

وثمن المشارك يوسف العدوان من مديرية شباب البلقاء في كلمة ألقاها نيابة عن المشاركين في الدورة؛ عقد هذه الدورات التي تساعد على إعداد وتأهيل العاملين مع الشباب.

ويأتي تنظيم الدورة ضمن خطة مركز  إعداد القيادات الشبابية لعام ٢٠٢٤ وضمن المحور السادس من محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب (الأمن والسلم المجتمعي) حيث اشتملت على عدة محاورة تدريبية، تناول فيها النقيب سلامة العوران الرؤية الملكية لمواجهة التطرف والإرهاب و رسالة عمان، وتحدث الملازم أول زياد البدارين حول محور الفكر المتطرف واقع وتحديات، كما تحدث النقيب محمد الربيحات عن محور المسلكيات الخاطئة ومحور تجنيد الأحداث من قبل الجماعات المتطرفة، وتناولت الملازم أول ناديا غيث  محور دور الأسرة في مكافحة التطرف ومحور تجنيد النساء من قبل الجماعات المتطرفة.
وفي ختام الدورة وزع الجبور والخلايلة الشهادات على المشاركين والمشاركات .
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الملك: معان العزيزة بوابة الخير والمحطة الأولى لتأسيس المملكة

الملك: معان العزيزة بوابة الخير والمحطة الأولى لتأسيس المملكة

منذ24 ساعة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أ{شيفية)

منح دراسية من تايلاند للأردنيين (رابط)

منذ24 ساعة
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

الأردن يدين استهداف الاحتلال لتجمع غزيين حاولوا الحصول مساعدات إنسانية

29 شباط 2024
غيوم تغطي سماء عمّان - أرشيفية - (تصوير: أمجد الطويل)

إليكم أبرز ملامح الحالة الجوية في الأردن لخمسة أيام

29 شباط 2024
شعار نقابة المهندسين الأردنيين

تمديد فترة تسديد اشتراكات المهندسين للنقابة

29 شباط 2024
إنزال جوي 5

الجيش ينفذ إنزالين جويين لمساعدات إغاثية وغذائية لأهل غزة

29 شباط 2024
افكار و مواقف
ترجمات
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات |26 شباط 2024
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات |25 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05

مجزرة دوار النابلسي

نويت منذ19 ساعة

نويت

محاضرة 28 شباط 2024

محاضرة

العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة 27 شباط 2024

حمزة حجاج- العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة

المواطن الأردني 26 شباط 2024

حمزة حجاج- المواطن الأردني

انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن 25 شباط 2024

حمزة حجاج- انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن
 
 