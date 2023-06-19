"الجرائم الإلكترونية".. مخاوف من عودة المادة 11

غادة الشيخ

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في جدلية الفرق بين الحرية الشخصية والتعدي على حرية الآخرين، يرى مراقبون أن ثمة حدا آخر يفصل بين تقييد الحريات وحمايتها، وهو ما ظهر جلياً مؤخراً في أحاديث حقوقيين وأكاديميين.وانتشرت معلومات خلال الأيام القليلة الماضية لم يتم إثبات صحتها بعد، عن توجه حكومي لإجراء تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية، الأمر الذي قسّم "العرب عربين" بين مرحب بهذا التوجه ومتخوف منه.ويستند المتخوفون إلى جذور تعود إلى التحفظ على المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية في العام 2015، التي اعتبرها مدافعون عن حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام أنه "سيف مسلط على الحريات"، الأمر الذي زاد مخاوفهم من أن تصب التعديلات المقبلة في خانة "تقييد الحريات".أما المدافعون عن التعديلات المقبلة فيستندون إلى ارتفاع نسبة الجريمة الإلكترونية وتطور أشكالها، مثل جرائم الابتزاز والتحرش، وخطاب الكراهية، وما ينتج عن ذلك من جرائم التنمر والقدح والإساءة، ويعولون تاليا على هذه التعديلات لكبح تلك الجرائم.وبحسب وجهة نظر نائب عميد كلية الإعلام في جامعة الشرق الأوسط الدكتور محمود الرجبي، فمن الواجب التأكيد بأن "حرية الصَّحَافَة مقدسة، ومصونة، وَيَجِب فِي حَالة وجود توجه لسن قَانُون جديد، أوْ تعديل قَانُون لَهُ عَلاقَة بِهَذِهِ الحرية فِي الأرْدُن عدم المساس بِها، كونها مكفولة في الدستور، والصحافة الحرة هِيَ رافعة قوية تحمي القانون، والديمقراطية، وتحارب الفساد، أوْ أي انحراف قَدْ يَقَع مِن أي جِهَة فِي الـمُجْتَمَع".ويشير الرجبي إلَى أن المادة 11 مِن قَانُون الجرائم الإلكترونية أثارت جدلًا كبيرًا، وتعرضت لانتقادات عديدة، مِن بَيْنَهَا أنها تتضمن بنودًا فضفاضة تجعل مِن السهولة إدانة أي شَخْص فِي قَضَايَا مُخْتَلِفَة.ورأى أن عَلى الحُكومَة تعديل هَذَا القانون، وَغَيْرهُ لتصبح القوانين الأُرْدُنِيَّة كلها صَدِيقَة لحرية الصَّحَافَة.وأوضح قائلا: "مِن وَجِهَة ثمة تعريفات فضفاضة فِي هَذَا القانون، وَغَيْرهُ، خاصة فِيمَا يتعلق بخطاب الكراهية، والذم، والقدح، والتشهير، مَع أن بعضها معرف، لَكنَّها تحتاج إلَى تعريف جامع شامل لا يتيح مَجالًا لِمَنْ يُرِيد استغلاله ضِدَّ الصحفيين والإعلاميين، وصناع الـمُحْتَوى".وقال إن ذلك مطلب مَشْرُوع لِكُل إنْسَان فِي الأرْدُن، فمن حق صانع الـمُحْتَوى، والإعلامي والصحفي أن يَكون آمنا، وَقَادِرًا عَلى التعبير عَنْ نَفْسه، بلا خوف. وَبِخُصوصِ التجاوزات مِن البَعْض، فيمكن معالجتها بِطَرِيقَة مُخْتَلِفَة، دُونَ المساس بحرية الصَّحَافَة.من جانبه اكد عضو مجلس نقابة الصحفيين، الخبير الحقوقي خالد القضاة، ضرورة وجود خطوة قبل إجراء تعديلات على القانون، أهمها إقرار قانون حق الحصول على المعلومات، معتبرا ان ان كثيرا من الأسباب لتعديل الجرائم الإلكترونية ستنتهي في حال تم إقرار قانون حق الحصول على المعلومة بشكل يلبي انسيابة حصول الناس على المعلومات دون شروط أو كلف.وقال القضاة: "نحن لا نحتاج فقط الى تعديل قانون الجرائم الالكترونية بل نحتاج الى تعديل كل القوانين التي ترتبط بحرية الرأي والتعبير، ونحن لم ندافع يوما عن السب والشتم والابتزاز الالكتروني وغيرها من الجرائم الالكترونية، فنحن مع قانون يضمن الحماية الاجتماعية للفئات الهشة، ونؤيد تعديلات لا تمس على الاطلاق حرية الرأي والتعبير، ونحتاج الى سن قوانين تعظم حقوق المواطنين قبل ان نسن تعديلات تعاقبهم".واضاف: "لا ننسى أيضا أن قانون الجرائم الإلكترونية بصيغته الحالية تسبب بأذى حقيقي في قضايا التوقيف مست حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام، ونحن ندافع عن هذا الحق كما ندافع عن حق الناس في عدم المساس بأمنهم جراء الجرائم الإلكترونية".بدوره، اعتبر مدير هيئة الإعلام الأسبق المحامي طلال أبو الراغب أن الأسباب التي قد تدعو الحكومة إلى إجراء تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية، هي "الثورة التكنولوجية الجديدة التي طرأت على شبكة الإنترنت مؤخرا، مثل التطبيقات والبرامج الجديدة التي لا يواكبها القانون الحالي".وما بين حماية الحريات، وحماية المجتمع من الجريمة الإلكترونية، وأثر ذلك على التعديلات على القانون إن جرت، نوه أبو الراغب بأن "شكل الجريمة الإلكترونية اتسع كثيراً، فاليوم أصبحت صفحات المؤسسات الإعلامية التي يتابعها ملايين وتصلها آلاف التعليقات على منشوراتها، منبراً للفتنة والترويج للشتائم والمناحرة، وكثير منها تكون من قبل حسابات وهمية لكنها تؤثر على الرأي العام".ويرى أن عيب القانون الحالي هو أنه "لا يعاقب على مثل هكذا تعليقات، لأن لا يجرم صاحب الصفحة"، مستشهداً بمثال لقضية منظورة في المحكمة حالياً، رفعت فيها المشتكية قضية على طليقها، وذلك لأنه قام بنشر فيديوهات قصيرة وصور خاصة لها على خانة التعليقات على صفحة إحدى المؤسسات الإعلامية المحلية التي يتابعها الملايين.وفيما يتعلق بحماية الحريات في حال تم تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، بين أبو الراغب أن "الحريات مكفولة في الدستور ولا حد يمسها، لكننا نتحدث عمن يمارسون فعلا جرميا يعاقب عليه القانون، والمادة 11 تتيح التوقيف لكنني أميل الى ان تكون الغرامة هي الرادع، بالإضافة الى تسريع وتيرة التقاضي، فعندما نسمع عن وجود اكثر من 1200 جريمة ابتزاز الكتروني فهذا يدق ناقوس الخطر".وأوضح أنه "وفي حال جرت تعديلات على القانون فيجب أن تشمل إجراءات التقاضي في قضايا الجرائم الإلكترونية بحيث يتم تسريعها، فالمشتكي هو الذي يعاني اكثر من المشتكى عليه بسبب عدم تطوير آلية التقاضي في هذا النوع من القضايا".وأضاف: "كما يجب أن تتناول التعديلات التطبيقات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي، وهذا يتطلب ان يكون القانون اكثر مرونة مع حفاظه على الحريات العامة".أما الخبير الاجتماعي الدكتور نايف النوايسة فيرى أن "التقدم التكنولوجي والرقمي انعكس على حياة الناس بشكل كبير من خلال الانتشار الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي وسهولة الوصول إليها واستخدامها من قبل الجميع، وكل ذلك أجبر الجهات الرسمية على مراقبة المحتوى المقدم من أجل تقديم إطار قانوني يحمي جميع الأطراف المتبادلة للاخبار والمعلومات أو ما يسمى بالمحتوى الرقمي".وأضاف النوايسة: "أظهر قانون الجرائم الإلكترونية حال تطبيقه ردود فعل متباينة، فهناك من نظر إليه بأنه اعتداء على الحريات العامة وتقييد لها تحت مسميات جديدة، وعلى العكس من ذلك هناك من رأى أنه حاجة ملحة أفرزها التطور الرقمي، وبالتالي لا بد من وجود تشريع قادر على تنظيم استخدام هذه المواقع وحماية الجميع، وأن يضمن المبدأ الذي يقول "تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين"".ونوه بأنه "حتى الان وبعد 8 سنوات على تطبيق القانون، ظهرت حاجة ماسة إلى تعديله وتطويره ليتماشى مع روح العصر، ومع التطورات في المجال الرقمي والاستخدام الواسع لها من قبل الجهات الرسمية وغير الرسمية، لذا لا بد من حوار مجتمعي شامل حول هذا القانون تشترك فيه جميع الأطراف المعارضة له قبل المؤيدة، للوصول إلى قانون عصري يصون الحريات العامة ويحميها ويحفظ حقوق الناس ويصون مصالح الدولة ويحافظ عليها".