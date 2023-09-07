الخميس 07 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

الجمارك: بدء استخدام نظام الشراء الإلكتروني JONEPS

الجمارك: تعلن عن استخدام نظام الشراء الإلكتروني JONEPS
الجمارك: تعلن عن استخدام نظام الشراء الإلكتروني JONEPS
أعلنت دائرة الجمارك الأردنية عن البدء باستخدام نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS) في عمليات شراء اللوازم والخدمات، تماشيًا مع منظومة إصلاح سياسات الشراء الحكومي عبر تطبيق معايير النزاهة والشفافية وتقليل الحاجة لتدخّل العنصر البشري في إجراءات الشراء.اضافة اعلان

ويأتي استخدام هذا النظام التزامًا من الدائرة في تنفيذ خطة التحوّل الإلكتروني عبر توفير خدمات حكومية مؤتمتة في إجراءات الشراء من خلال نظام الشراء الإلكتروني (JONEPS) حيث قامت الدائرة بتجهيز قاعة أعدت خصيصًا لعقد اجتماعات لجنة الشراء الرئيسية لتطبيق نظام الشراء الإلكتروني (JONEPS) في عمليات الشراء والخدمات.

ويُذكر أنّ نظام الشراء الإلكتروني (JONEPS) يتم عبر شبكة الانترنت للتعامل مع الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص ويمكن للجهات المشترية والموردين دخول العطاءات والمناقصات دون الحاجة إلى المعاملات الورقية توفيرًا للجهد والوقت والتكلفة مما يُسهم في تحسين كفاءة العمليات الشرائية.
الدفاع المدني يخلي طفلا من شقة أغلق بابها أتوماتيكيا

الدفاع المدني يخلي طفلا من شقة أغلق بابها أتوماتيكيا منذ12 ساعة

طفلة

مهيدات: 86% من الأطفال بعمر 3 أعوام في الأردن تنقصهم عناصر غذائية منذ12 ساعة

جانب من مخيم الزعتري- (الغد)

تقرير: 79 % من اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن خارج المخيمات منذ13 ساعة

إحدى مركبات الدوريات الخارجية - (أرشيفية)

ضبط حدث (17 عاما) يقود شاحنة على طريق الموقر منذ13 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الأمير الحسن بن طلال

الأمير الحسن يضع حجر الأساس لفرع المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة بإقليم الشمال

منذ3 ساعة
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يعقد مباحثات موسعة مع نظيره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الإيرلندي ميهال مارتن

الصفدي: الشعب السوري يستحق حياة كريمة آمنة في وطنه

منذ4 ساعة
فيديو

شاهد كيف افتعل شخص حادث دهس.. والأمن يحذر

منذ5 ساعة
تحويلة مرورية - (تعبيرية)

تحويلة مرورية على طريق عمان - الزرقاء

منذ8 ساعة
شعار المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

تمرين وطني للوقوف على الجاهزية للتعامل مع الزلازل

منذ9 ساعة
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهال مارتن

الصفدي: الأردن لن يكون قادرا على استقبال لاجئين أكثر

منذ9 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

عن أي نواب تتحدثون؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

السيناريو الخطير الذي يتجنبه الأردن

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

تحديات أمام موازنة 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

حسابات العام الأخير

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
نقل جثامين الضحايا من موقع تحطم الطائرة التي أقلت قادة "فاغنر" في روسيا - (أرشيفية)

رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

ترجمات |06 أيلول 2023
الجنرالان الأميركي مارتن ديمبسي والإسرائيلي بيني غانتس يترجلان من طائرة بلاك هوك إسرائيلية أميركية الصنع، 2012 – (المصدر)‏

الجدل الجديد حول المساعدات الأميركية لإسرائيل

ترجمات |06 أيلول 2023
تعبيرية، غولدن كوزموس – (المصدر)

نهاية عصر البشر

ترجمات |05 أيلول 2023
1693829480474593400

فك شيفرة علاقات "الاستعمارية الجديدة": الآثار الجيوسياسية للانقلاب النيجيري‏

ترجمات |04 أيلول 2023
Untitled-1

من قتل يفغيني بريغوزين؟‏

ترجمات |04 أيلول 2023
ليبيا

صعود العلاقات الإسرائيلية الليبية وانهيارها الفوري

ترجمات |04 أيلول 2023
 