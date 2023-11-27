الجمارك تحبط تهريب كميات كبيرة من الحشيش والماريجوانا

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أحبطت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في أحد المراكز الجمركية الحدودية، بالتعاون والتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية، محاولة تهريب ما يقارب 15,3 ألف كغم من الحشيش المخدر، إضافة إلى 4,7 ألف كغم من الماريجوانا الأخضر، ضمن مخابئ سرية متعددة.وقالت الدائرة في بيان اليوم الاثنين، إنه تم الاشتباه من قبل موظفي الجمارك بمركبة يستقلها شخصان، حيث تم إخضاعها واستهدافها إلى جهاز الفحص بالأشعة (x-ray) وأثناء التفتيش الدقيق وجدت المضبوطات مخبأة بطريقة فنية متقنة بإحكام داخل جسم المركبة، الذي تم إعداده خصيصا لهذه الغاية، وعلى الفور تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمحتويات المهربة، وتسليمها مع المتورطين إلى إدارة مكافحة المخدرات لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.وأكد مدير عام دائرة الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة، حرص موظفي الجمارك الدؤوب ومواصلة الليل بالنهار للحفاظ على مقدرات هذا الوطن ومنجزاته للوقوف والتصدي لكل ما يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي من عمليات التهريب التي تترصدها كوادر الجمارك الأردنية، مشيدا بالجهود الكبيرة والكفاءة العالية التي يتمتع بها موظفو الجمارك من خلال ضبطهم للعديد من القضايا النوعية والمتميزة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية كافة. (بترا)