الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الجمارك تحبط محاولة تهريب مخدرات

الجمارك تحبط تهريب مخدرات
الجمارك تحبط تهريب مخدرات
أحبطت كوادر دائرة الجمارك الأردنية في مركز حدودي، محاولة تهريب قرابة 15.300 كغم حشيش مخدر، و4.750 كغم "ماريغوانا الأخضر"؛ ضمن أماكن سرية متعددة، وفقا للدائرة.اضافة اعلان
وقالت دائرة الجمارك، الاثنين، إنّه كوادر الجمارك في المركز الجمركي اشتبهوا بمركبة يستقلّها شخصان، حيث تم إخضاعها واستهدافها إلى جهاز الفحص بالأشعة (x-ray)؛ وأثناء التفتيش الدقيق وجدت المضبوطات مُخبأة بطريقة فنية متقنة بإحكام داخل جسم المركبة الذي تم إعداده خصيصًا لهذه الغاية.
وأضاف أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمحتويات المهربة، وتسليمها مع المتورطين إلى إدارة مكافحة المخدرات لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.
المدير العام لدائرة الجمارك لواء جمارك جلال القضاة، أكّد حرص موظفي الجمارك الدؤوب ومواصلة الليل بالنهار؛ للحفاظ على مقدرات هذا الوطن ومنجزاته للوقوف والتصدي لكل ما يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي من عمليات التهريب التي تترصدها كوادر الجمارك الأردنية.
وأشاد بالجهود الكبيرة والكفاءة العالية التي يتمتع بها موظفو الجمارك من خلال ضبطهم للعديد من القضايا النوعيّة والمتميزة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية كافة.


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