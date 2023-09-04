الجمارك تحذر من منتحلي شخصية رجال مكافحة التهريب

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حذرت دائرة الجمارك الأردنية من أن أشخاصاً يقومون بالدخول إلى المحلات التجارية يدعون أنهم من رجال مكافحة التهريب الجمركي، التابعة لدائرة الجمارك الأردنية، ويقومون بالتفتيش على المحلات منتحلين صفة رجال الجمارك بالزي المدني.ودعت الجمارك، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أصحاب المحلات والمنشآت التجارية إلى التثبت من هوية أي شخص يحضر اليهم بهذا الأسلوب وبالزي المدني، حيث أن التأكد من هوية أي شخص هو حق من حقوق المواطنين وأن رجال مكافحة التهريب الجمركي مزودون بهويات خاصة لهذه الغاية تثبت شخصياتهم ويجب إبرازها عند التفتيش، كما أنهم مزودون بكاميرات خاصة متصلة مع غرفة السيطرة في الدائرة وبشكل مباشر.وأهابت دائرة الدائرة بالتجار بضرورة الإبلاغ عن أي من هذه الممارسات على الرقم المجاني لمديرية مكافحة التهريب 105.يُذكر أنه وردت لدائرة الجمارك عدة شكاوى وملاحظات تفيد بتعرض بعض التجار لهذا الأسلوب الجرمي وتمت مخاطبة الأجهزة الأمنية بذلك لإجراء المقتضيات القانونية. -(بترا)