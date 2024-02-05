الإثنين 05 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الجمعية التعاونية تتعاقد مع 100 عامل لجمع النفايات البلاستيكية وتدويرها

عامل يبحث عن مواد بلاستيكية داخل حاوية نفايات - (تعبيرية)
عامل يبحث عن مواد بلاستيكية داخل حاوية نفايات - (تعبيرية)
تفقد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي، خلال زيارته اليوم لعدد من الجمعيات التعاونية في محافظة اربد المشاريع التنموية التي تنفذها، والخدمات المقدمة من قبلها، مستمعاً في الوقت ذاته إلى لجان الإدارة حول أبرز التحديات التي تواجه العمل التعاوني.اضافة اعلان

والتقى الشلبي، بحضور مدير تعاون إربد أكرم المستريحي، رئيس وأعضاء لجنة إدارة الجمعية التعاونية لتدوير النفايات الصلبة التي نفذت مشروعاً ريادياً في مجال إعادة تدوير النفايات البلاستيكية في المحافظة.

وفي الوقت الذي أشارت فيه لجنة إدارة الجمعية إلى تنفيذ مشروعها بدعمٍ من وكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ) بالشراكة مع وزارة الإدارة المحلية، لفتت إلى تعاقد الجمعية مع أكثر من (100) عامل لجمع النفايات لتوريد البلاستيكية منها لها لإعادة تدويرها.

ولفتت إلى توجهها لاعتماد زي موحد للعاملين لديها في مجال جمع النفايات الصلبة، وإشراكهم في الضمان الاجتماعي كأحد أنواع الحماية الاجتماعية للعاملين في جمع النفايات.

كما زار مدير المؤسسة التعاونية خلال الجولة جمعية رواد الأغوار الشمالية التعاونية للتنمية، والتي تأسست بدعمٍ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) من قبل سيداتٍ من المجتمع المحلي وتعدَّ تجربةً فريدةً من نوعها؛ وذلك للاطلاع على نشاطها في مجال فرز وإعادة تدوير النفايات، وإسهاماتها في في التنمية المحلية.

واسمتع من لجنة إدارة الجمعية إلى شرح موجز حول مشاريعها، ودورها في خدمة الأعضاء التعاونيين وأبناء المجتمع، خاصةً أن عضوات الجمعية يعملنَّ على إدارة محطة الأغوار الشمالية لفرز النفايات الصلبة، حيث وفرت لهنَّ مصدراً للدخل، إضافة إلى دور الجمعية في  الحفاظ على البيئة، ونشر الوعي حول أهمية إعادة التدوير النفايات.

بدوره، أكد الشلبي أن المؤسسة التعاونية مستمرة بتقديم الدعم والمساعدة للتعاونيات من خلال  توفير التدريب والإرشاد، وتيسير اتصالها مع الجهات المانحة المختلفة، مشدداً على مساندتها في تذليل أية تحديات وعقبات قد تواجهها، موجهاً كلا الجمعيتين العاملتين في مجال إعادة تدوير النفايات إلى تعزيز أوجه التعاون بينما تحقيقاً لأحد المبادئ التعاونية العالمية وهو التعاون بين التعاونيات.

وفي سياق متصل، التقى الشلبي، أعضاء لجنة إدارة جمعية حمضيات وادي الأردن الزراعية التعاونية؛ للوقوف على آخر مستجدات أعمالها؛ وإنجازاتها على صعيد العمل التعاوني بما يخدم مزارعي الحمضيات في منطقة الأغوار الشمالية.

وتأتي هذه الزيارة لجمعية الحمضيات استكمالاً لجولة وزير الزراعة/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية المهندس خالد الحنيفات، في منطقة الأغوار الشمالية واجتماعه بمزارعي الحمضيات والجمعيات النوعية التي تم تأسيسها بهدف توحيد الجهود فيما بينهم.

وأوضح الشلبي أن لقاء لجنة إدارة الجمعية يهدف إلى توحيد جهود جمعيات الحمضيات التعاونية في الأغوار الشمالية والعمل على اندماجها ضمن تعاونية واحدة.

وأكد اهتمام المؤسسة بالتعاونيات المتخصصة ذات الميزة النسبية الواحدة، والتي يأتي إنشاؤها منسجماً مع مخرجات الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية للأعوام (2021-2025).
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