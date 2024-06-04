 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الجيش العربي: إنزالان جويان لمساعدات إنسانية في غزة

انزالات جوية
الجيش العربي ينفذ انزالين جويين في غزة
نفّذت القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، اليوم الثلاثاء 4 حزيران 2024، إنزالين جوييّن لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع جنوب قطاع غزة. اضافة اعلان

واشتمل الإنزالان على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وشاركت في عملية إنزال المساعدات طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، طائرة تابعة لجمهورية مصر العربية.


وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة.

ووصل عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 101 إنزالٍ جويٍ و257 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
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