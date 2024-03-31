الجيش يعلن دفعة جديدة من قرض الإسكان العسكري (أسماء)

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بان الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري.

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وعلى الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 1/04/2024 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالإفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان الى بنك القاهره عمان يوم الاثنين الموافق 8/4/2024.



أسماء الضباط المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 4 -2024



أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 4 -2024